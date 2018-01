Šankeri otkrili zašto vas ignorišu dok pokušavate da naručite piće

Koliko ste se puta zatekli za šankom kako bezuspešno pokušavate da privučete pažnju šankera da naručite piće?

Naime, Business Insider pričao je sa 30 šankera iz različitih zemalja sveta pa su od njih zatražili savet kako se ponašati za šankom da odmah privučete njihovu pažnju. Osim toga, šankeri su podelili i neka negativna iskustva i otkrili šta nikad, ali baš nikad ne biste trebali da radite kada ih pokušavate dozvati u gužvi.

„Recite: ‘Oprosti’, lagano podignute ruke, ne trebate mahati s njom. Samo čekajte svoj red. Garantujem vam da vas vidimo. I nikad nemojte pucketati prstima.“

„Niste jedina mušterija u baru, doći ću kad stignem. Pogotovo ako je gužva. Nemojte se odmah drati ako ste čekali duže od minute da vas poslužimo. Ako izgledate kao da ćete sve svoje frustracije istresti na nama, ignorisaćemo vas sve dok se ne smirimo dovoljno da se možemo nositi sa tim vašim stavom.“

„Mahanje jednim prstom mora da je izašlo iz sedmog kruga pakla.“

„Imajte spreman novac, ali nemojte mahati s njim po šanku.“

„Ako je gužva, podneću lagano, brzinsko mahanje. Stalno gledam po šanku i imam u glavi isplanirano ko je sledeći. Potrudiću se koliko mogu da vam dam do znanja da ću uskoro doći do vas. A kad mi mašete i nakon toga, to je malo previše. Vidimo vas, nema potrebe da mašete ili radite bilo kakav drugi gest rukama.“

„Glavna stvar je kontakt očima. Gledajte gore, nemojte buljiti u mobilni i objavljivati fotke na Instagramu.“

„Nemojte se propinjati na barske stolice i pokušavati da nas zgrabite u šanku. Samo čekajte strpljivo, vidimo vas i doći ćemo do vas kad dođe vaš red.“

„Nemojte me dozivati nadimcima poput šećeru ili slično. Preskočiću vas.“

„Pristojno: ‘Izvini’, uvek dobro prođe.“

„Stanite za šank tako da se možete videti, nekad vas jednostavno ne vidimo, nije da vas ignorišemo.“

„Odlučite šta ćete naručiti pre nego dođemo do vas.“

„Čekajte. Strpljivo. Napraviću kontakt očima s vama kad budem mogao uzeti vašu narudžbinu. Posluživanje je proces.“