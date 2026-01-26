Sat u kom ste rođeni govori mnogo o vama: Otkriva sve vaše osobine, i one koje ste dugo krili!

Sat u kom ste rođeni ima svoju frekvenciju i može da otkrije mnoge stvari koje ste krili, vašu ličnost i karakter.

Nije svejedno da li ste rođeni ujutru, popodne ili kasno uveče. Sat u kom ste rođeni govori mnogo. Kao što svaki dan u mesecu ima svoju numeričku vibraciju, tako i svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, koja u mnogome utiče na oscilacije našeg bioenergetskog naboja.

Krug od 24 sata podeljen je na šest numeričkih stanica.

Prva numerička stanica je između ponoći i 4 sata ujutru, druga između 4 i 8, treća između 8 i 12, četvrta između 12 i 16, peta između 16 i 20 i poslednja između 20 časova i ponoći.

Iznenadićete se kad vidite koliko vaših karakteristika otkriva sat u kom ste rođeni.

Za rođene između 20 i 24 sata

Večernja deca su puna samopouzdanja.

Ljudi rođeni između 20 časova i ponoći su prirodne vođe, a njihov dominantan duh brzo osvaja.

Puni su samopouzdanja i teško ih je pokolebati, a najviše pate ako im drugi povrede ego.

Specifični su po tome što im je neophodno da određeno vreme u danu provedu sami, kako bi sabrali misli i prikupili energije za druženje s drugima.

Žele uvek da dominiraju nad stvarima i situacijama.

Imate sklonosti prema filozofiji i književnosti.

Vi ste i produhovljena osoba koja bi, kada bi htela, mogla da ima velik uticaj na ljude oko sebe.

Autoritet ste (možda ne i svojom voljom) u porodici i društvu, među prijateljima i rodbinom.

Ponekad delujete pomalo uobraženo, ali to je zbog toga što ste puni samopouzdanja kao i životne i kreativne energije.

Za rođene između ponoći i 4 sata

Vi ste tihe i smirene prirode.

Volite da sanjarite i graditi kule od oblaka.

Imate bujnu maštu i ponekad se teško snalazite u svetu fizičke stvarnosti.

Imate zanimljivu pesničku dušu i ljudi vas često ne razumeju jer je vaš način razmišljanja drugačiji i jedinstven.

Ponekad delujete rasejano.

Imate vrlo plemenitu narav i uvek ste spremni da pomognete drugima.

Verni ste svojim idealima koji se od detinjstva ne menjaju.

Često se dvoumite između svojih ciljeva, zbog čega postajete nemirni.

Volite da prenosite znanje i dobri ste u tome.

Za rođene između 4 i 8 sati

Ranoranioci su najuporniji.

Ljudi rođeni između četiri i osam sati ujutru su uporni u svemu čime se bave.

Oni su pravi životni praktičari i teško ih je iznenaditi – kao da su unapred pripremljeni za sve poteškoće u životu.

Velika im je želja da ostvare ono o čemu drugi sanjaju, a u to ulažu i puno truda.

Najčešće su vrlo inteligentni, no to im ne donosi veliku materijalnu korist.

Odlikuju ih brzina i sklad.

Kao malo ko, vi se odlično snalazite u svetu sadašnje realnosti.

Težite za time da drugima budete uzor, da se iz trena u tren dokazujete i potvrđujete.

Za rođene između 8 i 12 sati

Prepodne se rađaju optimisti i filozofi.

Ljudi rođeni između osam ujutru i podne svojom prisutnošću uveseljavaju sve oko sebe.

Ambiciozni su i velike su šanse da uspeju na poslovnom planu, a u privatnom životu su optimistični i produhovljeni.

Vole da filozofiraju o smislu života i međuljudskim odnosima, a poseduju i brojne umetničke talente.

Vi ste biće vere, nade…

Živahni ste, vedri i uvek u svojevrsnom stvaralačkom nemiru.

Svuda zračite nesebičnu ljubav i magnetsku toplinu.

Empatični ste i sofisticirani.

Za rođene između 12 i 16 sati

Poslepodnevna deca su energična i kreativna.

Živahan duh, znatiželjna priroda i puno energije najbolje opisuju rođene između podneva i 16 časova.

Stvoreni su da budu učitelji, matematičari i veliki govornici.

U međuljudskim odnosima su skloni konfliktima, no njima bi život bez povremene drame ionako bio dosadan.

Vi ste energični, okretni i živahni.

Za vas su bogom dani praktični poslovi.

Dobar ste govornik, a ništa ne biste bili lošiji kao književnik, kada biste svoju energiju usmerili u tom pravcu.

Ukratko – vi ste svestrano nadarena osoba koja može u mnogim profesijama i zanatima uspešno da izrazi svoj kreativni duh.

Za rođene između 16 i 20 sati

Kasno poslepodne vreme je lutalica. Ljude rođene između 16 i 20 sati krasi nemiran duh koji ih stalno vodi u nove izazove i nepoznate situacije. Oni su društveni buntovnici, a njihova energija pravi je dar. Ipak, posledica toga može biti i sklonost ka teskobi i nervozi. Iako deluju brzopleto, oni gotovo uvek imaju plan pa ne treba brinuti za njihovu budućnost.

Pokreti su vam dinamični, reči oštre i snažne. Vi brzo mislite i delujete. Želite što više da proživite i volite život u svim vidovima i oblicima. Često menjate odluke i stavove, i neretko istovremeno preduzimate različite poduhvate. Ko vas ne poznaje dobro, može da pomisli da ste brzopleti, ali vi ste i te kako svesni šta radite!

(Krstarica/atma.hr)

