Savet za život: Vladeta Jerotić imao je moćan trik kako da razotkrijete svakog licemera!

Genijalnost akademika Jerotića! Čuveni psihijatar je objasnio jedini pravi test prijateljstva. Samo jedna rečenica je dovoljna da razotkrijete svakog licemera

Znate onaj trenutak kad vam neko blizak kaže nešto neprijatno – ali iz najbolje namere? U stomaku stisne, ali u glavi znate da je u pravu. To je trenutak koji razdvaja prave prijatelje od onih koji se samo prave da jesu. Vladeta Jerotić je taj momenat nazvao najpreciznijim “testom za prijateljstvo”.

Renomirani srpski psihijatar, filozof, teolog i pisac Vladeta Jerotić (1924-2018) svojim životom i radom dokazao je da mudrost nije samo teorija, već svakodnevna praksa. Njegove besede i danas inspirišu, a njegov trik je jednostavan: pravi prijatelj nije onaj koji vas uvek hvali, već onaj koji se ne boji da vam kaže istinu.

Moćan trik Jerotića: Reakcija na kritiku kao test prijateljstva

Ako želite da odmah razotkrijete licemera, obratite pažnju na reakciju kada mu ukažete na grešku. Jerotić je govorio:

„Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati i koji će vam reći nešto što će vas trgnuti i vi ćete reći – ‘Hvala. U pravu si, gledaću kako da se popravim.'“

Pravi prijatelj ostaje, razmisli i prizna istinu, bez uvrede ili prekida odnosa. Lažni prijatelj, međutim, reaguje odmah: uvredi se, prekine kontakt ili odbija da prizna grešku.

Kako prepoznati prave prijatelje

Pravi prijatelj govori istinu čak i kada je neprijatna.

On vas inspiriše da budete bolji, bez pritiska ili pretvaranja.

Uči vas kroz iskrenost, a ne kroz pohvale ili laskanje.

Jerotić je često naglašavao: od neprijatelja se možemo mnogo naučiti, ali pravi test prijateljstva dolazi od onih koji su vam najbliži. Ako se usude da vam kažu istinu — to je znak iskrenog i vrednog odnosa.

Savet: Sledeći put kada vas prijatelj kritikuje, obratite pažnju na sebe i na njega. Ako reagujete sa zahvalnošću i razumevanjem, upravo ste otkrili pravu vrednost prijateljstva.

