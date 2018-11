Saznala da je verenik vara i priredila mu najbrutalniju osvetu

Mlada američka nevesta Kejsi, ispričala je na internetu o jednom od najvećih strahova svake žene – prevari muškarca kog voli. Međutim, Kejsina priča o otkrivanju afere verenika Aleksa, sa kojim je bila šest godina u vezi, imala je nešto “originalniji” put.

Sve je počelo na devojačkoj večeri kada je Kejsi, okružena prijateljicama, dobila skrinšotove poruka između njenog partnera i anonimne žene.

U jednoj od poruka pisalo je “Ja se ne bih udala za njega. A ti”.

Kejsi je pročitala šta je njen voljeni Aleks pisao, između ostalog “Samo ti i ja ovog vikenda. Budi najbolja. Imaš predivo telo. To što radiš je neverovatno. Volio bih da moja partnerka zna bar pola toga”.

Među porukama bio je i selfi.

Kejsi su prijateljice nagovarale da otkaže venčanje i nazove Aleksa, ali ona je imala nešto drugo na umu.

– Venčanje je bilo za samo par sati. Kako ta ga otkažem kada su ljudi zbog toga doputovali i sve je bilo plaćeno – piše Kejsi na portalu Whimn.

Odlučila je da se pojavi, ali da venčanje ima drugačiji kraj od planiranog.

– Dok sam išla ka oltaru, moja venčanica je bila tek kostim. On me je pogledao i video da to nije lice srećne žene, ali ni on niti ko od gostiju nije znao šta se sprema – seća se Kejsi.

Kada je došla do oltara, izvadila je telefon koji je krila iza buketa i počela da čita poruke sa skrinšatova.

Rekla je da Aleks nije osoba kakvom ga je smatrala i da neće biti svadbe.

– Koliko god da zvuči strašno, drago mi je da ste tu. Volim vas. Venčanja neće biti, ali biće proslave iskrenosti, ljubavi. Treba slediti srce čak i kada to boli – rekla je okupljenim svatovima nesuđena nevesta.

Aleks je pobegao iz crkve, a Kejsi se posvetila proslavi za koju kaže da je bila odlična.