„Sebičluk, sramota“: Majka se požalila na poklon koji njen sin dobio i razbesnela region (foto)

Komentar majke koja se pobunila oko poklona za sinovljev prvi rođendan izazvala je burne reakcije i podstakla mnogobrojne rasprave među korisnicima društvenih mreža iz regiona,

Foto: Fejbuk/PrintscreenNaime, majka koja je želela da ostane anonimna, obratila se ženama u grupi „Ženske priče“ na Fejsbuku i požalila se da je dečak od jedne gošće dobila samo kutiju keksa i kilogram jabuka.

„Sinoć mi gosti došli na prvi dečji rođendan od sina. Ja sam svega poređala po stolu i nisam stvarno žalila. Bilo je smokija, štapića, keksa, kisele… Međutim, kad su svi otišli kući, ja sam otvorila kese i bilo je svega i svačega, ali u jednoj kesi sam našla samo keks Domaćicu i kilogram jabuka. Ja sam bila u šoku i nije mi bilo dobro. Da me neko ponizi s takvom milošću. Ja sam zapisivala ko je šta doneo i tačno znam da je tu kesu donela jedna komšinica. Šta biste vi uradile na mom mestu, da joj vratim kesu? Zaboravila je reći i: ‘keks sam otvorila, ali kupiću drugi isti takav“, stoji u objavi na Fejsbuku.

Ostale korisnice žestoko su osudile ovaj nesmotreni potez i stale u obranu žene koja je „dala koliko ima“.

„Znači strašno… Da li si možda razmišljala o tome da ta osoba nema novca pa nije nešto više kupila ili? Jadno je da u 21.veku ljudi gledaju ko je šta doneo… Izvini, ali meni je ovo fuj…“, „Toliko nisko si spala da gledaš koliko je ko doneo!?! Toj ženi je to možda bilo zadnjih 500 dinara u novčaniku. Da ste mi mama tačno bi me bilo sramota“ i „Možda je žena imala para za to, nije poklon bitan, nego da se deca zabave. Kako vas nije sramota kao majku tako da razmišljate“, samo su neki od komentara žena koji su se našli ispod ove objave, a prenosi miss7.24sata.hr.

I dok je deo njih branio komšinicu, a deo se nadao da je ovde zapravo reč o šali, brojne žene komentarisale su to kako je majka slavljenika počastila svoje goste. „A šta je trebalo da to donese ? Da stavi 1.000 evra da bi ti nahranila svoju pohlepu i sebičluk? Iskreno, ni ti se nisi pretrgla da ih počastiš nekim ekskluzivnim specijalitetima, nego ‘bednim’ grickalicama“, napisala je jedna odkorisnica Fejsbuk grupe.