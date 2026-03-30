Sedam suštinskih razlika između dobre i loše veze. Jeste li vi u toksičnoj ili zdravoj vezi?

U dobrim vezama uglavnom se fokusirate na dobre stvari, u lošim na loše. Ovo je sedam suštinskih razlika između dobre i loše veze.

„Je li ljubav umeće? Ako jeste, ona zahteva znanje i trud. Ili je ljubav ugodno osećanje koje se rađa slučajno, nešto što čoveka „obuzme“ ako ima sreću?“ – Erih Fro.

1. Izvinjenja

Dobra veza: Vi i vaš partner možete otvoreno jedno drugom da kažete šta ne valja, priznate greške i nastavite dalje.

Loša veza: Izvinjenje je retkost i teško se izgovara naglas. Neki ljudi imaju problem s izvinjenjima jer mogu da stvore osećaj ranjivosti, kaže psiholog En Brenan Malek. Ona objašnjava da čak i kad se to desi, brižljiv partner će pre progutati knedlu i reći da mu je žao nego da nastavi da vas povređuje.

2. Šta se ceni

Dobra veza: Uglavnom se fokusirate na pozitivne stvari, možda nekad spomenete neke stvari koje biste voleli da se poprave.

Loša veza: Uglavnom se fokusirate na negativne stvari i konstantno naglašavate ono što vam smeta. U srećnim vezama pažnja je uvek usmerena ka onome što je dobro. Ako ste uvek frustrirani zbog stvari koje su loše, možda je vreme da nešto promijenite, prenose mediji u regionu..

3. Tišina

Dobra veza: Nema mnogo tihih trenutaka ili nezrelih svađa. Sve se rešava efikasnom komunikacijom.

Loša veza: Konstantno ignorišete jedno drugo, cepidlačite i držite jedno drugo na tankom ledu. Osoba koju partner tretira na ovakav način nikad ne zna na čemu je, pa čak ni da li je partner još uvek zainteresovan za nju, kaže Malekova. Ovo naročito može da bude pogubno za nečije samopouzdanje, ako potraje.

4. Pouzdanost

Dobra veza: Verujete da će vaš partner završiti sve što je obećao.

Loša veza: Niste sigurni da li će održati obećanje. U toksičnim vezama uvek je prisutna anksioznost i nepoverenje. Ne možete da verujete partneru na reč, a to je loše.

5. Izlivi besa

Dobra veza: Svađe nisu učestale, a ogromni izlivi bijesa još su ređi.

Loša veza: Zatureni ključevi od kola izazivaju treći svjetski rat. Ljudima je teško da prepoznaju da imati drugačije mišljenje ne znači da je neko u pravu ili ne, kaže Malekova. U toksičnim vezama poprilično je prisutna kritika.

6. Samoća

Dobra veza: U redu je ako vaš partner ode sa prijateljem na piće, vi bez ikakvog problema možete sami da provedete veče.

Loša veza: 30 propuštenih poziva, 25 poruka, 15 govornih poruka… Zavisnost u vezi u jednom trenutku može da postane jako opasna. Trebalo bi da ste u stanju da provodite vreme sami bez šizenja i paranoje.

7. Razgovor

Dobra veza: Možete da iskažete svoje mišljenje i da razmenite stavove.

Loša veza: Sve držite duboko potisnuto u sebi. Strah da biste mogli da iznervirate partnera je suptilan znak da nešto nije u redu. Vaš partner je vaša druga polovina, i ne bi trebalo da se plašite da mu kažete kako se osećate.

Kad ste pročitali kojih je to sedam suštinskih razlika između dobre i loše veze, o čemu razmišljate? Da li ste u zdravoj ili toksičnoj vezi?

(lovesensa.rs)

