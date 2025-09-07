Seizmolozi najavili katastrofu: Stiže zemljotres koji će izbrisati ove gradove s lica Zemlje

Seizmolozi iz Američke geološke službe (USGS) upozoravaju da je “The Big One” – razorni zemljotres magnitude veće od 7,9 – gotovo neizbežan u Kaliforniji u narednih trideset godina. Šanse da se razorni udar dogodi u Bay Area trenutno su procenjene na čak 72 posto, a epicentar bi mogao biti na potezu San Andreas ili njegovom južnom kraku.

San Andreas kao okidač katastrofe

Rased San Andreas, dugačak oko 1.300 kilometara, proteže se od južne do severne Kalifornije i predstavlja najopasniju pukotinu u ploči Severne Amerike. I dok je Bay Area u velikom riziku, novije simulacije pokazuju da bi južni deo raseda mogao pogoditi Los Anđeles i San Diego snažnim zemljotresom koji će raskolitati tlo pod gradovima.

Holivud i Los Anđeles na klimavim temeljima

Ikonični znak Holivud stoji na strmim nagibima Mount Leeja, izravno iznad raseda koji nosi njegovo ime. Tlo je rastresito i sklono klizištima, a svako jače podrhtavanje može dovesti do urušavanja. Gradska skupština Los Anđelesa i Capitol Records Tower, premda ojačane nakon ranijih zemljotresa, i dalje se nalaze na područjima visokog rizika od likvefakcije i požara izazvanih pucanjem gasovoda.

San Diego pod pretnjom urušavanja

Istorijska četvrt Gaslamp u San Diegu izgrađena je od nezaštićene opeke i staklenih zgrada koje bi se prilikom magnitudnog zemljotresa verovatno srušile. Tlo uz obalu sklono je likvefakciji, a simulacije predviđaju do 1.600 požara u regiji. Balboa Park – sa 18 muzeja i poznatim zoološkim vrtom – takođe bi pretrpeo ogromnog materijalnu štetu i rizik od izbijanja panike kod životinja.

San Francisco i “sat koji otkucava”

Ako “The Big One” pogodi Bay Area, most Golden Gate, iako ojačan za zemljotrese do magnitude 8,3, mogao bi da pretrpi ozbiljna oštećenja i dugo biti zatvoren. Coit Tower, smešten na nestabilnom tlu, rizikuje klizišta i urušavanje. Stručnjaci s Kalifornijskog univeriteta u Berkeleyju podsećaju da je prošlo 144 godine od zadnjeg većeg udara na Hayward Fault, pa je vrlo verovatno da će se on ponoviti u nadolazećoj deceniji.

