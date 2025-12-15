Selo sa najviše stogodišnjaka: Ključ dugovečnosti krije se u ishrani, ali bitna je još jedna stvar

Sardinija je poznata po tome što je dom najstarijih ljudi na svetu, sa najviše stogodišnjaka. Identifikovana je kao jedna od pet takozvanih plavih zona, mesta sa najvećom koncentracijom stogodišnjaka.

Međutim, ovaj deo sveta krije i super plavu zonu, a to je selo Perdasdefogu. U ovom malom gradu živi devet stogodišnjaka od 1.780 stanovnika, što je u Ginisovoj knjizi prepoznato kao rekord.

Koja je tajna sela stogodišnjaka?

Naučnici koji proučavaju fenomen ovog sela došli su do nekoliko objašnjenja za dugovečnost njegovih stanovnika. To su čist vazduh, aktivan način života i ishrana bogata svežim povrćem. Na primer, Piuca Lai, koja je 21. februara proslavila stoti rođendan, kaže se nikada ne prejeda. Jede malo mesa i pije vrlo malo kafe.

„Verujem da način na koji pristupaju stresu igra veliku ulogu u njihovoj dugovečnosti. Rođeni su pre 100 godina i sigurno nisu imali lak život. Bilo je i gladi i rata. Ali ovi ljudi su uspeli da se prilagode – ako postoji problem, oni ga brzo rešavaju“, kaže Luisa Salaris, profesorka demografije na Univerzitetu u Kaljariju.

Adolfo Melis, 99, objasnio je da sve što njegova porodica jede dolazi iz bašte. Važno je šta stavljate u stomak“, ističe on, uveren da je ishrana glavna tajna dugog i zdravog života.

U lokalnoj ishrani ima dosta mesa i sveže ribe, jer je udaljen sat vremena vožnje od mora, ali je trik u tome da se „jede malo, a da se napravi dobra hrana“, napominje Adolfo i dodaje da je važno i da čovek bude fizički aktivan. „Naši uslovi životne sredine igraju ključnu ulogu. Živimo na mestu gde je vazduh čist. Naši stogodišnjaci se stalno kreću u zdravom okruženju. Skupljaju ogrevno drvo ili rade u svojim baštama.

Drugi važan faktor je da Perdasdefogu čuva osećaj zajedništva. Stariji i dalje žive u kućama, a ne u staračkim domovima. Društvenost je izuzetno važna jer ako imate dobre društvene kontakte, pamtite i razgovarate, dobro živite“, smatra 100-godišnji Vitorio Lai.

