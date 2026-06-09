Šetnja posle doručka od samo 10 minuta obara šećer u krvi, a većina pogreši baš u jednoj sitnici oko vremena

Šetnja posle doručka od deset minuta može da obori skok šećera u krvi, ali samo ako je tempirate kako treba. Probajte već sutra ujutru.

Šetnja posle doručka od svega deset minuta radi više za vaš šećer u krvi nego pola sata hodanja koje odložite za kasnije. Zvuči previše jednostavno da bi bilo istina, ali tajming menja sve. Ako vam glukoza poskakuje posle jutarnjeg obroka, ovo je navika koju vredi uvesti odmah, bez teretane i bez izgovora.

Kako kratka šetnja nakon doručka utiče na šećer u krvi

Posle svakog obroka nivo šećera prirodno raste. Kretanje pomaže telu da taj višak iskoristi pre nego što se nakupi. Glukoza odlazi u mišiće kao gorivo umesto da kruži krvotokom.

„Kratka šetnja posle doručka pomaže u smanjenju skokova jer se glukoza brže koristi kao izvor energije, umesto da se nakuplja u krvi“, kaže nutricionistkinja Rebeka Jaspan za portal „Eating Well“. Suština je u tome da se pokrenete dok obrok još radi svoje.

Zašto je tempiranje važnije od dužine šetnje

Ovde većina ljudi pogreši. Misle da je bitno koliko dugo hodaju, a zapravo je presudno kada počnu. Jedna studija je pokazala da je šetnja od 10 minuta odmah posle obroka bila efikasnija od šetnje od 30 minuta odložene za pola sata. Učesnici koji su krenuli odmah imali su niže vršne i prosečne nivoe glukoze.

Drugim rečima, kraće ali odmah pobeđuje duže ali kasnije. Zato cipele obujte čim ustanete od stola, a ne posle druge kafe.

Pretvorite hodanje posle obroka u svakodnevnu naviku

Kod ljudi sa dijabetesom insulin ili ne deluje kako treba ili ga telo ne pravi dovoljno. Zato je kretanje toliko korisno. „Redovna fizička aktivnost čini ćelije osetljivijim na insulin“, kaže nutricionistkinja Ejmi Kimberlen.

Ali efekat ima rok trajanja. Poboljšana osetljivost na insulin traje do 24 sata, a zatim opada. Zato jedna šetnja nije dovoljna. Tek kada deset minuta hodanja postane deo svakog jutra, dobitak postaje dugoročan. Kako navodi Američko udruženje za dijabetes o uticaju fizičke aktivnosti na glukozu, čak i kratko, ali redovno vežbanje pomera stvar nabolje.

Stres diže šećer čak i kada dobro jedete

Na glukozu ne utiče samo tanjir. Stres ima svoju reč. Kada ste pod pritiskom, telo diže kortizol i adrenalin i prebacuje se u režim „bori se ili beži“.

„Kao odgovor, telo oslobađa uskladištenu glukozu u krvotok, iako joj zapravo nema potrebe“, objašnjava Jaspan. Tu jutarnja šetnja radi dvostruko. Umereno hodanje obara kortizol, pa pored boljeg šećera dobijate i mirniji početak dana.

Da li šetnja od 10 minuta zaista snižava šećer u krvi?

Da. Kratko hodanje odmah posle obroka pomaže mišićima da iskoriste glukozu pre nego što se nakupi u krvi, pa skok bude manji nego bez kretanja.

Da li vi već šetate posle doručka ili vas druga kafa svaki put pobedi? Napišite u komentarima kako vam ide.

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