Signali su svuda oko nas: Primetite li ova 3 znaka, verovanje kaže da vas čeka velika sreća

Stručnjaci koji proučavaju energiju i simboliku smatraju da nam određeni znakovi mogu otkriti da li smo na dobrom ili pogrešnom putu, da li smo spremni za promenu, kakve stvari nas očekuju, kao i naše unutrašnje stanje. Veruje se da postoje određeni znakovi koji ukazuju da vam uskoro sledi velika sreća, a evo koji signali se smatraju dobrim:

1. Spontani susreti

Svi ljudi koje sretnete, ponekad na najmisteriozniji način, nose poruke za vas. Moguće je da ćete u razgovoru sa njima dobiti odgovor na bolno pitanje. Čak i povremeni razgovor sa strancem na autobuskoj stanici, u prodavnici, prolazu ili restoranu može biti neverovatno bogat informacijama i signalima za vaš život i budućnost. Obratite pažnju na slučajne reči stranca i pokušajte da dešifrujete značenje poruke koja vam je poslata.

2. Osećaj radosti

Važan signal je osećaj radosti i zadovoljstva zbog onoga što vam se dešava. Ako nešto radite sa zadovoljstvom, to je znak sudbine da radite pravu stvar i idete u pravom smeru. Ako se osećate neprijatno, niste na dobrom putu. Slušajte svoje emocije pre nego što se odlučite za nešto. Ako vaša želja izaziva neugodnosti i strahove i postoji prilika da je odbijete i počnete nešto drugo, onda to i učinite. Verujte unutrašnjem osećaju i intuiciji.

3. Reči i brojevi

Neki tragove sudbine možemo pronaći u rečima ili brojevima koje slučajno primetimo. Gledajte reči i brojeve na reklamama, ulici, slušajte reči na radiju, posmatrajte oko sebe signale. Reči koje za vas nose ličnu poruku mogu se pojaviti u novinama, časopisima, mogu se ispisati na posterima i na TV ekranu. Moguće je da će vam doneti rešenje za trenutnu situaciji ili nagovestiti kojim putem treba da krenete i kakvu odluku da donesete. Na primer, jedna devojka želela je da joj se poveća plata na poslu. Ali plašila se da traži povećanje jer je nedavno počela da radi u toj firmi. Ali jednog dana, na putu do kancelarije, prošla je pored niza radnji. Ujutru su uvek bili zatvorene, ali tog dana, iz nekog razloga, na svim zatvorenim vratima bili su natpisi „Otvoreno“. Ova reč ju je navela da pomisli da joj je put otvoren. Istog dana otišla je kod šefa i njen zahtev za povećanje plate je uvažen. Takođe, veruje se da nizovi brojeva poput 111, 333, 1212 i drugi, mogu predstavljati signal da sve ide po planu i da vas prati sreća.

