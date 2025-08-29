Pravite li ovu grešku? Nutricionisti objašnjavaju kako jedna stvar u salati može da umanji hranljivu vrednost

Sirće – klasik, ali ne uvek najbolji izbor

U većini domaćinstava sirće je prvo za čim posegnete kad začinjavate salatu. Bilo da je alkoholno, jabukovo, vinsko ili balzamovo, daje kiselu notu koja “probudi” povrće. Međutim, sirće ima i svojih loših strana – posebno kada se koristi u prevelikim količinama, piše Index.hr.

Mogući nedostaci sirćeta

Prekrivanje prirodnog ukusa delikatnog povrća poput bejbi spanaća, rukole ili matovilca

Smanjena apsorpcija nutrijenata poput kalcijuma i gvožđa

Može „ubiti ono hranljivo“ ako se koristi previše

Kako koristiti sirće na pravi način

Umerenim količinama, posebno u kombinaciji sa malo ulja, soli i senfa, sirće je i dalje korisno – poboljšava varenje i daje osvežavajući balans u salati.

Limun – prirodna i lagana alternativa

Limunov sok je odlična alternativa – sadrži vitamin C i pomaže boljoj apsorpciji gvožđa iz povrća. Njegov nežniji kiselkasti ukus se savršeno slaže sa maslinovim uljem i začinskim biljem. Ipak, neki limunovi su jako kiseli, pa treba paziti na količinu.

Druge alternative i varijacije

Belo ili crno vino – više kao baza za kuvanje, marinadu ili redukciju, retko direktno na salatu

Vinsko sirće – ako želite “vinski štih” u salati

Kombinovanje sirćeta sa limunom, uljem i začinima za balans ukusa

