Širi se opasan trend s kafom, stručnjaci upozoravaju: „Ne stavljajte to unutra“

Ovaj popularni napitak, nazvan “proffee”, spoja je espressa i proteinskog praha koji se iz TikToka i Instagrama preselio u gotovo svaku kafićku ponudu. I dok influenseri hvale energiju, brži rast mišića i gubitak kilograma, stručnjaci upozoravaju na tamnu stranu ovog viralnog recepta.

Zašto stručnjaci upozoravaju

Mnogi konzumenti ne shvataju da prekomerni unos proteina, prilagođen isključivo mesečnoj modi, može dovesti do suprotnog efekta – gomilanja kilograma umesto mršavljenja. Preterivanje u proteinskim dodacima ranije povezano je i sa povećanim rizikom od upalnih promena u organizmu, ali i raka debelog creva.

Koliko proteina vam zaista treba?

Prema britanskim smernicama, odraslima je potrebno oko 0,75 grama proteina po kilogramu telesne težine dnevno (oko 45 grama za prosečnu ženu i 55 grama za prosečnog muškarca). Jedna šoljica proffeeja prema nekim receptima sadrži i do 33 grama proteina – što premašuje više od 70% preporučenog dnevnog unosa.

Slatki dodaci uništavaju benefite

U većini recepata za proffee koriste se zaslađivači, sirupi, visokomasne biljne alternative mleku pa čak i kreatin. Ti dodaci često sadrže emulgatore i aditive koji podstiču upalne procese i poništavaju sve moguće koristi od unetih proteina.

Prirodni izvori proteina su najbolji

Stručnjaci naglašavaju da je protein najzdravije unositi iz celovitih namirnica: mesa, jaja, mlečnih proizvoda, mahunarki i povrća. Zamenjivanje obroka proffeejem vodi gubitku vitamina, minerala i zdravih masti neophodnih za optimalno funkcionisanje organizma.

Rizik od raka debelog creva

Brojne studije ukazuju da proteinski prahovi, zbog emulgatora, vezivnih materija i drugih aditiva, mogu da oštete DNK ćelija i podstaknu razvoj kancerogenih promena u crevima. Ultraprerađena hrana, u koju se ubrajaju mnogi dodaci proteinu, remeti ravnotežu crevne flore i pojačava hronične upale.

Porast raka kod mladih

U poslednje tri decenije dijagnoze raka debelog creva kod osoba mlađih od 50 godina porasle su za čak 80% globalno. Iako na to utiču brojni faktori – od zagađenja i gojaznosti do mikroplastike u vodi – preterana konzumacija proteinskih dodataka sve se češće navodi kao mogući okidač za ovaj opasan trend.

