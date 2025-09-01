Sjajna tehnika za zdravlje mozga: Postanite “pametniji” uz samo 1 minut vežbe!

Pamćenje možete istrenirati zahvaljujući tehnici koju je osmislio američki akademik i lumen za razvijanje memorije Čester Santos.

Ljudi sve slabije pamte, to je i naučno dokazano, a ‚‚krivac“ za to je pametna tehnologija, odnosno smart telefoni u kojima možete da sačuvate baš svaku informaciju. U stvari, telefonima prepuštate da pamte umesto vas.

Stručnjaci smatraju da je dobro pamćenje jedan od najvažnijih kvaliteta za uspeh u životu jer bez dobrog pamćenja ne možete imati organizacijske veštine potrebne za napredak.

Dobra vest je da pamćenje možete istrenirati zahvaljujući tehnici koju je osmislio američki akademik i lumen za razvijanje memorije Čester Santos

Osnovni princip Santosove tehnike je poboljšanja pamćenja vizualizacijom. Ljudi dobro pamte ono što vide, pa će vam pomoći ako bilo šta što morate da zapamtite pretvorite u sliku u svojoj glavi. Zbog toga često čujete da neko pamti lica, ali ne i imena, ime se ne može videti pa ne postoji nikakva vizualna referenca za to. Dakle, prvo što morate da uradite je da vizuelizujete to što želite da zapamtite.

Drugo, to što vidite ili doživljavate učinite nekako drugačijim da biste lakše sačuvali u memoriji. Da se slon zabije u vašu kancelariju, to biste zapamtili, zar ne?

Čester Santos je ponudio pametan trik pomoću kog ćete zauvek zapamtiti dole nasumce poređane reči. Pročitajte ove reči, pomerite pogled s ekrana i proverite koliko ste reči zapamtili po tačnom redosledu:

Majmun

Pegla

Uže

Zmaj

Kuća

Reka

Drvo

Sir

Kovanica

Ako ste zapamtili pola reči sa ovog spiska, spadate u prosek. Ali uz pomoć priče koja sledi, u kojoj je sve s spiska povezano u celinu, lakše ćete zapamtiti celu listu. Santos je u priču uključio i neke neobične, apstraktne elemente upravo zato jer ih je lakše zapamtite.

Vizualizujte majmuna kako pleše i pritom pravi zvuke tipične za majmuna. Majmun zatim uzme ogromnu peglu koja počne da pada, ali je pričvršćena za uže (koje je grubo na dodir) pa pogledate gore i shvatite da je drugi kraj užeta pričvršćen za zmaja koji lebdi vazduhom i taman je izvan vašeg dosega.

Zmaj se zatim sruši na jednu stranu vaše kuće pa shvatite da je kuća u potpunosti prekrivena papirom. Potom spustite pogled i pogledate svoju cipelu jer ste shvatili da prilično neugodno miriše, pogledate u cipelu i shvatite otkud taj miris. Mali crv ispuže iz cipele, skoči u papirić i niotkuda se stvori olovka. Olovka počne da piše po čitavom papiriću, a zatim skoči u reku uz snažno prskanje, reka se lomi o stenu, a zatim o drvo. Na drvetu raste sir, a svaki komad sira ispucava kovanicu.

Dakle, trik je u tome da vas jednostavne slike mogu podsetiti na širi koncept.

