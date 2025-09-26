Škola i diploma nisu prava mera inteligencije: Bitne su ove 3 stvari, a mnogi ih ne razlikuju

Ove 3 stvari otkrivaju pravu inteligenciju

Mnogi ljudi greše kada stavljaju znak jednakosti između stepena obrazovanja i inteligencije.

Mnogi misle: inteligentna osoba je ona koja je mnogo čitala, stekla visoko obrazovanje (po mogućnosti iz humanih nauka), mnogo putovala, govori nekoliko jezika i vlada širokim spektrom reči.

Međutim, može se imati sve to, a i dalje biti neinteligentan.

Postoji velika mogućnost da, iako ništa od toga nema, čovek i dalje može biti prirodno inteligentan. Obrazovanje ne treba mešati sa inteligencijom. Obrazovanje živi sa starim sadržajem i inteligencijom stvarajući novo, svest o starom znanju kao novom.

Inteligencija nije samo znanje, već i sposobnost razumevanja drugih. Ona se manifestuje u hiljadama i hiljadama sitnica: u sposobnosti da se poštuju drugi, neisticanje sebe u grupi, da se (bez pompe i traženja zahvalnosti) pomogne drugom, piše Buka.com.

Takvi ljudi znaju su da cene dobre pesme, znaju da ispričaju zanimljivu priču koja se dogodila njima ili drugima, vode uredan život, znaju da tuguju i da se raduju sa drugima. Inteligencija, to je sposobnost razumevanja, sagledavanja, to je tolerantan odnos prema svetu i ljudima.

