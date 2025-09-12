Skoro pa nemoguća mozgalica: Rešite je za 40 sekundi i dokažite da ste genije (foto)

Postoje one mozgalice koje čim pogledate u zadatu fotografiju ili ilustraciju koja se nađe pred vama, uspete da pronađete ono što se od vas traži, a tu su i one nemoguće, u koje što duže gledate, manje toga vidite na njima. E, pa ova je tačno takva i zbog nje su ljudi desetine minuta gledali i gledali ovu jesenju scenu iz parka i pokušavali da pronađu vevericu na njoj, ali bezuspešno.

Jury’s Inn, britanska hotelska grupacija, osmislila je ovu vrlo zeznutu vizuelnu mozgalicu za sve koji žele da razbiju dosadu dok čekaju na autobus ili putuju javnim prevozom. Zadatak je jednostavan, a opet izazovan – pronađite vevericu na slici parka pre nego što prođe 40 sekundi.

Little post on a Sunday when the weather is poor and the brain needs a little exercise. Credit to the Jury’s Inn team… Posted by GWOTC Ltd on Sunday, November 15, 2020

Zagonetka za oštro oko

Skrivena veverica savršeno se stapa s drvećem i grmljem, pa je cilj uočiti sitnu nepravilnost u obrascu lišća. Danas, kada smo bombardovani informacijama, ovakvi zadaci razvijaju sposobnost fokusiranja na detalje i treniraju brzinu opažanja.

Mozgalice kao fitnes za mozak

Dok tragate za rešenjem, jačate koncentraciju, poboljšavate pamćenje i razvijate logičko razmišljanje. Prema stručnjacima, kratki izazovi poput ovog dokazano smanjuju stres jer preusmeravaju misli sa briga na intrigantnu aktivnost. A kada konačno uočite vevericu, dobijate onaj kratki “aha” trenutak zadovoljstva.

Rešenje ako posustanete

Ako ne uspete da je pronađete u zadatom roku, pogledajte deo ispod slike – tu je tačna lokacija veverice. Sledeći put ćete biti spremniji da oborite sopstveni rekord!

As promised, here’s the answer to yesterday’s rainy day puzzle. Definitely took us a couple of minutes to find the little critter. Let us know how you got on in the comments below. Posted by GWOTC Ltd on Monday, November 16, 2020

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com