Slatka kafa je uteha – gorka je alarm. Koju ti piješ?

Nije samo stvar ukusa. Kafa koju biraš svako jutro može da otkrije mnogo više o tebi nego što misliš. Ako ti je prva pomisao „da bude slatka, da me uteši“, možda si u fazi kada ti treba nežnost, bekstvo, mali ritual koji te štiti od buke dana. A ako biraš gorku, bez šećera, možda si u fazi suočavanja – sa sobom, sa stvarima koje ne možeš više da guraš pod tepih.

Slatka kafa: šećer za dušu ili maska za umor?

Ljudi koji piju slatku kafu često traže utehu. Ne mora da znači da su slabi – naprotiv, to su često oni koji nose najviše, ali sebi retko priznaju da im je teško. Slatko u kafi je kao zagrljaj koji ne moraš da tražiš. Ali ponekad, ta potreba za slatkim može da bude znak da nešto izbegavaš – da ti treba pauza, ali je ne uzimaš.

Gorka kafa: budilnik za telo i dušu

Gorka kafa je za one koji žele da se razbude – ne samo fizički, već i emotivno. To je kafa koja ne laže. Nema šećera da ublaži gorčinu, nema maskiranja. Ako ti prija takva, možda si u fazi kada ti je dosta izgovora, kada želiš da vidiš stvari onakve kakve jesu. Gorka kafa je često izbor ljudi koji su rešeni da se suoče – sa sobom, sa drugima, sa životom.

Koju ti piješ – i zašto?

Nema tačnog odgovora. Nema boljeg izbora. Ali sledeći put kad sipaš kafu, zapitaj se: da li mi treba uteha ili istina? Možda ti telo već zna, a kafa samo potvrđuje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com