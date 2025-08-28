Slavimo Veliku Gospojinu: Veruje se da jedan napitak pomaže u lečenju ženskih bolesti

Uz Veliku Gospojinu veže se i priča o čudesnom napitku

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas slave Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospojinu. U crkvenom kalendaru ovaj praznik je obeležen crvenim slovom.

Ovaj praznik se slavi 28. avgusta kada se i završava post koji traje 14 dana.

Uspenje Presvete Bogorodice se praznuje još od IV veka.

Velika Gospojina je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i spada u red Bogorodičinih praznika. On predstavlja uspomenu na smrt Bogorodice i prema crkvenom predanju, to je dan kad je ona predala svoj duh u ruke Spasitelja.

Predanje kaže da je Bogorodica živela 60 godina. Prema nekim navodima i 72 godine. Nadživela je svoga sina i kao svedok mnogih slavnih događaja, nastavila je njegovu misiju.

Bogorodica je sve do smrti živela u Jerusalimu obilazeći često ona mesta koja su je podsećala na velike događaje i na velika dela Isusa Hrista. Najčešće je odlazila na Golgotu, u Vitlejem i na Jeleonsku goru.

Predanja kaže da se u starosti često molila Gospodu Jeleonskoj gori, na mestu njegovog vaskrsnuća, da je što pre uzme iz ovoga sveta. Jednom prilikom javio joj se arhanđel Gavrilo, i poručio joj da će za tri dana umreti.

Sa velikom radošću je primila tu vest i poželela da pre smrti još jednom vidi sve apostole Hristove. Gospod joj je ispunio tu želju i svi apostoli, nošeni anđelima i oblacima, okupili su se u domu na Sionu. Nakon susreta sa njima preminula je.

Apostoli su zatim uzeli kovčeg s njenim telom, iz kojeg su se širili mirisi, i u pratnji brojnih hrišćana odneli su ga u Getsimanski vrh. Priča otkriva da su ih od zlobnih ljudi skrivali oblaci.

Trećeg dana posle njene smrti na njen grob stigao je apostol Toma kako bi celivao njeno telo.

Kada su ostali apostoli otvorili grob, našli su u njemu samo plaštanicu. Bogorodica im se javila te večeri i poručila: „Radujte se, ja ću biti s vama zauvek“.

Praznik žena i dece

Praznik Velika Gospojina izdvaja se i kao praznik žena i dece. U nekim krajevima naše zemlje veruje se da je u periodu između dve Gospojine, Velike i Male, koja se obeležava 21. septembra, najbolje brati lekovito bilje kojim se leče zarazne bolesti.

Za praznike Veliku i Malu Gospojinu običaj je da, naročito žene, poštuju veliki broj zabrana, koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Isto tako danas nije dobro išta raditi rukama, naročito poslove sa iglama, ili uopšte započinjati nov posao.

Bogorodica je zaštitnica svega živog na zemaljskoj kugli, a posebno – porodilja i majki. One se u slučaju preke potrebe prvo obraćaju Majci Bogorodici. Njena ikona se nalazi u svakoj kući verujućih Srba.

Verovalo se da na Veliku Gospojinu, malo sastrugane boje sa njene ikone ili freske, ako se popije razmućeno u vodi, može pomoći kod mnogih ženskih bolesti, piše Telegraf.rs.

