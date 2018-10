Slavna pevačica prešla u islam: Zvaću se Shuhada! (foto)

Pevačica Šinejd O’Konor promenila je veru i prešla u islam.

Irska zvezda je na Tviteru napisala da se sada zove Shuhada’ Davitt, a objavila je i fotografije na kojima je pokrivena hidžabom.

– Želim ponosno da objavim da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni završetak jednog inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema islamu. Imaću i novo ime. Zvaću se Shuhada – napisala je pevačica.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 19, 2018