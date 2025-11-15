Slavni nemački industrijalac izdašno je plaćao svoje radnike, a evo kako je objasnio njihove visoke plate

Legendarni nemački industrijalac objasnio da su visoke plate investicija u lojalnost i uspeh. Imao je poseban odnos prema radnicima.

Nedavno je obeležena godišnjica smrti Roberta Boša, poznatog inžinjera, inovatora i industrijalca koji je umro 12. marta 1942. godine, u dobi od 80 godina.

Rođen je nedaleko od nemačkog grada Ulma 1862. godine. Boš je 1886. godine u Štutgartu otvorio radionicu za preciznu mehaniku i elektrotehniku, a 1901. u istom gradu otvara i prvu fabriku za auto-delove.

Boš je bio jedan od prvih industrijalaca u Nemačkoj koji su uveli osmosatni radni dan za svoje radnike.

Čuveni citat

Iako je po uverenjima uglavnom bio dobrotvor i mirotvorac, mrlja na njegovoj reputaciji je činjenica da su tokom rata radili i za nemačku industriju oružja. Ipak, u svom testamentu pobrinuo se da priličan deo novca ostavi u humanitarne svrhe.

Od svih njegovih citata možda je najzanimljiviji onaj koji je govorio o njegovom odnosu prema radnicima, posebno jer se znalo da su dobro plaćeni, te je prvi uveo kraće radno vreme.

„Ne dajem dobre plate zato što imam mnogo novca, nego imam mnogo novca baš zato što dajem dobre plate“, zanimljiv je citat Roberta Boš.

Ova filozofija nije bila samo retorička – iza nje je stajala jasna logika. Verovao je da dobro plaćen radnik ne razmišlja o drugom poslu, već se fokusira na kvalitet, lojalnost i dugoročne ciljeve firme. Umesto da štedi na ljudima, ulagao je u njih – i to mu se višestruko vraćalo

Motivacija kroz poštovanje

Industrijalac je isticao da visoka plata nije samo finansijska nadoknada, već poruka poštovanja. Kada se zaposleni oseća cenjeno, on daje više od očekivanog. Takav pristup stvara zdravu radnu atmosferu, smanjuje fluktuaciju i podstiče inovacije.

Zadovoljan radnik je produktivan radnik.

Lojalnost se ne kupuje – ona se gradi.

Investicija u ljude je investicija u stabilnost.

Vizija koja inspiriše

Njegov model poslovanja pokazuje da uspeh ne zavisi samo od tehnologije i tržišta, već od ljudskog faktora. U vremenu kada se mnogi pitaju kako zadržati kvalitetan kadar, njegov odgovor je jednostavan: plati ih pošteno i tretiraj ih kao partnere

Danas se koncern Boš osim auto-delova proizvodi i industrijske mašine, ručne alate, televizore i uređaje za domaćinstvo.

