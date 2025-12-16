Slavni pisac tvrdi: „ Žena kreće da stari onog trenutka kada počne da radi ove 2 stvari“

Slavni pisac objašnjava kada žena kreće da stari i koji znakovi otkrivaju taj trenutak. Remarkovo viđenje ženskog starenja iznenađuje mnoge.

Žena kreće da stari – ali ne onda kada joj se pojave prve bore, niti kada napuni određeni broj godina.

Prema rečima slavnog pisca Erika Marije Remarka, proces starenja počinje mnogo ranije i na sasvim drugačiji način nego što većina misli. Njegov pogled na žensku mladost, lepotu i unutrašnju snagu i danas se citira, jer otkriva da starost nema veze sa godinama, već sa onim što žena počne da radi sebi i svom duhu. Upravo o tome govori i njegova poznata misao koja je i dalje aktuelna.

Erik Marija Remark (1898 – 1970), poznati nemački pisac, ostao je zapamćen po svojim poznatim delima poput „Na zapadu ništa novo“ i „Tri ratna druga“.

Bio je poznat po svom zanimljivom pogledu na ljubav, svet i proces starenja. Mnogi i danas citiraju neke njegove misli, a jedna od njih je i sledeća.

Remarkova istina o ženskom starenju

On tvrdi da žena zapravo počinje pokazivati znakove starenja kada počne sakrivati svoje nedostatke. Mnoge žene pokušavaju prikriti svoje prave godine kroz estetske tretmane i korekcije, ali to zapravo nije neophodno. Bitno je zadržati mladost u srcu i negovati sebe na način koji odražava našu unutrašnju snagu.

Naše godine se očituju kroz hodanje, govor, glas i ponašanje, zbog čega je važno voditi zdrav životni stil, držati leđa uspravno, biti ponosan na sebe, izbegavati stres i ne pušiti kako bismo sačuvali naš glas. Pokušaji skrivanja godina su beskorisni i mogu izgledati smešno.

Starost ne bi trebala biti razlog da prestanemo brinuti o sebi. Zapostavljanje nege tela je još jedan znak starenja. Trebamo negovati svoje telo i kožu kroz upotrebu blagih krema, neutralne šminke i kvalitetne kozmetike. Ne trebamo biti vulgarni, već trebamo biti ponosni na svoje godine i prihvatiti ih kao deo našeg iskustva i mudrosti. Na kraju, godine su samo broj i ne trebamo se previše opterećivati time. Treba se fokusirati na ono što je zaista važno u životu, navodi svezazenu.net.

Žena kreće da stari tek onda kada prestane da prihvata sebe i kada počne da skriva ono što je čini jedinstvenom. Remark nas podseća da godine same po sebi nisu neprijatelj. Pravi umor dolazi tek kada žena zanemari svoje telo, duh i samopouzdanje.

Godine su samo broj, a mladost ostaje u načinu na koji živimo, hodamo i volimo sebe.

(stil.kurir.rs)

