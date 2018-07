Slažu se kockice: Kako su deca uopšte preživela u pećini (video)

Nakon što se završila dramatična akcija spasavanja 12 dečaka i njihovog trenera iz poplavljene pećine na severu Tajlanda, polako se zaokružuje cela priča.

Svi su se pitali kako su dečaci i njihov trener uopšte uspeli da prežive devet dana u tami pećine, odnosno do trenutka kada su spasioci uspeli da ih pronađu i dopru do njih. Odgovor na to pitanje danas daje BBC. Kako navodi britanski javni servis, dečaci su pili kapi vode koja je kapala sa zidova pećine.

Jeli su komadiće rođendanskog kolača koje je neko od njih poneo sa sobom, a ostali su smireni zahvakljujući meditaciji, koja im je davala nadu da će biti pronađeni i spaseni.

Napor njihovog trenera, čiji je nadimak Ake, je ono što ih je održalo jakim i smirenim tokom 17 dana provedenih u poplavljenoj tajlandskoj pećini, piše BBC. Ake je bivši budistički monah, te je u pećini učio dečake meditaciji kako bi se izborili sa stresnom situacijom.

Komandant tajlandskih Foka, kontra-admiral Arpakorn Jukongkaev rekao je da je Ake tehnike meditacije koristio ne samo da umiri dečake ali i da oni „što je manje moguće“ koriste vazduh u pećini.

Komandant Foka ispričao je da je „nada postala realnost“ kada je krenulo uspešno spasavanje 12 dečaka i trenera iz pećine Tam Luang. „Imali smo malu nadu da su možda živi ali smo to morali da uradimo, jednostavno smo morali da idemo napred“, rekao je kontra-admiral.

Kontraadmiral je govorio i o Samanu Gunanu, roniocu koji je u akciji spasavanja izgubio život. Bio je u mornarici, ali je penzionisan nekoliko godina. Za spasilačku misiju prijavio se dobrovoljno.

