Sledeće nedelje spavamo sat kraće: Evo tačnog datuma i vremena kada pomeramo sat unapred

Kada se pomera sat: U noći između 28. i 29. marta prelazimo na letnje vreme. Saznajte tačno vreme pomeranja kazaljki.

Bliži nam se letnje računanje vremena, spremite se za kraći san i pomeranje kazaljki

Sledećeg vikenda Srbija prelazi na letnji režim rada, što znači da ćemo u noći između subote i nedelje izgubiti jedan dragocen sat sna. Mnogi će ovo osetiti na sopstvenoj koži već u ponedeljak ujutru, jer se biološki sat ne prilagođava brzinom digitalnog ekrana.

Kada se pomera sat na letnje računanje vremena 2026

Pomeranje sata se obavlja u noći između 28. i 29. marta. U tri sata ujutru, kazaljke treba gurnuti napred, pa tri postaje četiri.

Kada se pomera sat u proleće 2026. godine, to se dešava u nedelju, 29. marta. Tačno u 02:00 časa ujutru, vreme se pomera za jedan sat unapred, tako da se taj trenutak računa kao 03:00 časa.

Tačan datum i satnica za prolećno pomeranje kazaljki

Iako većina pametnih telefona automatski ažurira vreme, važno je da proverite zidne satove, rerne i instrument table u automobilima. Ukoliko radite noćnu smenu u subotu na nedelju, vaš radni dan će praktično trajati sat kraće, dok će jutarnja kafa u nedelju stići ranije nego što ste navikli.

Da li se spava duže ili kraće kada nastupi letnje vreme

Mnoge zbunjuje prosta logika pravca pomeranja. Pravilo je jednostavno: proleće nas „krade“, a jesen nam „vraća“. To znači da ćemo sledeće nedelje spavati sat vremena kraće. Iako se čini da šezdeset minuta ne igra veliku ulogu, metabolički procesi u telu direktno zavise od sunčeve svetlosti i ustaljenog ritma lučenja melatonina.

Kako pomeranje sata utiče na vaš organizam i san

Lekari godinama upozoravaju da prelazak na letnje računanje vremena nosi veći rizik od kardiovaskularnih problema. Statistički podaci ukazuju na blagi porast broja srčanih udara i saobraćajnih nezgoda u prvih 48 sati nakon promene. Telo doživljava neku vrstu „mini džet-lega“ jer mu je potrebno vreme da sinhronizuje unutrašnji sat sa novim ciklusom svetla.

Saveti za lakše privikavanje na promenu vremena

Da biste izbegli hroničan umor i razdražljivost, savetujem vam da primenite nekoliko proverenih metoda:

Krenite na spavanje 15 minuta ranije svakog dana tokom poslednje nedelje marta.

Izbegavajte kofein i tešku hranu nakon 17 časova.

Izložite se dnevnoj svetlosti odmah nakon buđenja u nedelju ujutru.

Smanjite upotrebu ekrana pre odlaska u krevet kako biste podstakli prirodno uspavljivanje.

Šta se dešava sa zakonom o ukidanju pomeranja sata

Iako je Evropska unija pre nekoliko godina najavila da će prestati sa ovom praksom, konačna odluka je i dalje na čekanju. Srbija prati evropski ritam kako ne bi došlo do kolapsa u avio-saobraćaju i trgovini. Dok se ne postigne opšti konsenzus država članica, nastavljamo sa tradicijom pomeranja kazaljki dva puta godišnje.

