Smanjuje apetit i sprečava prejedanje: Palenta dijeta koja traje samo 4 dana, a čini čudo za telo

Želite da smršate za samo 4 dana? Otkrijte palenta dijetu! Bogata vlaknima, smanjuje apetit i sprečava prejedanje

Svi su poludeli za ovim receptom! Obična palenta dokazano smanjuje apetit i sprečava prejedanje, a stomak se bukvalno „izduva“ za samo 4 dana.

Svi smo bar jednom upali u zamku onih dijeta od kojih vam samo krče creva i boli vas glava. Ali, postoji nešto što su naše bake znale mnogo bolje od nas – obična palenta je spas kad želite da se dovedete u red, a da ne ostanete gladni. Glavna stvar je u tome što ona prirodno smanjuje apetit i sprečava prejedanje, jer vas ta njena vlakna drže sitim bukvalno satima.

Dovoljna su samo četiri dana da se stomak konačno smiri i odmori, pa ćete se zapitati što ste uopšte gubili vreme na sve one komplikovane dijete.

Zašto je palenta moćna?

Palenta se obično pravi od žutog kukuruznog brašna, ali nećete pogrešiti ni ako upotrebite belo brašno.

Zbog čega je palenta tako efikasna u mršavljenju?

Bomba od vlakana: Jedna šolja žutog kukuruznog brašna sadrži oko 8,5 g vlakana, što je čak 34% od preporučenog dnevnog unosa za žene. Niske kalorije: Sadrži veoma malo kalorija (100 grama kuvanog kukuruznog brašna ima samo 70 kalorija). Tajna sitosti: Vlakna upijaju vodu, nabubre i stvaraju dugotrajan osećaj sitosti i sprečavaju prejedanje, što je osnova ove dijete.

Palenta dijeta traje četiri dana, a možete je ponavljati svake nedelje tako što ćete četiri dana primenjivati ovaj režim ishrane, a ostala tri dana se hraniti uobičajeno, piše Najžena.

Plan ishrane za 4 dana:

Ponedeljak

Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Utorak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Sreda

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefira

Četvrtak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefir.

Ključni savet za uspeh

Da bi vlakna iz palente zaista odradila svoj posao, neophodno je da pijete dosta vode. Tečnost pomaže palenti da „nabubri“ u stomaku, što dodatno smanjuje apetit i sprečava prejedanje. Bez hidratacije, efekat čišćenja organizma biće znatno sporiji.

