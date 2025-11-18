Smanjuje apetit i sprečava prejedanje: Palenta dijeta traje samo 4 dana, a čini čuda za telo

Palenta je ključ za brzi detoks i mršavljenje! Ova dijeta traje samo četiri dana, a njena tajna leži u visokom sadržaju vlakana – ona upijaju vodu, stvaraju dugotrajan osećaj sitosti i sprečavaju prejedanje.
Zašto je palenta moćna?
Palenta se obično pravi od žutog kukuruznog brašna, ali nećete pogrešiti ni ako upotrebite belo brašno.
Zbog čega je palenta tako efikasna u mršavljenju?
- Bomba od vlakana: Jedna šolja žutog kukuruznog brašna sadrži oko 8,5 g vlakana, što je čak 34% od preporučenog dnevnog unosa za žene.
- Niske kalorije: Sadrži veoma malo kalorija (100 grama kuvanog kukuruznog brašna ima samo 70 kalorija).
- Tajna sitosti: Vlakna upijaju vodu, nabubre i stvaraju dugotrajan osećaj sitosti i sprečavaju prejedanje, što je osnova ove dijete.
Palenta dijeta traje četiri dana, a možete je ponavljati svake nedelje tako što ćete četiri dana primenjivati ovaj režim ishrane, a ostala tri dana se hraniti uobičajeno, piše Najžena.
Plan ishrane za 4 dana:
Ponedeljak
Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 100 g palente, šolja kefira
Utorak
Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 100 g palente, šolja kefira
Sreda
Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 200 g palente, šolja kefira
Četvrtak
Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 200 g palente, šolja kefir.
Savet za uspeh
Ključ uspeha je hidratacija! Palenta je puna vlakana i zato je neophodno da tokom dana pijete mnogo vode, čaja ili limunade. Povećan unos tečnosti pomoći će vlaknima da nabubre i da vam obezbede duži osećaj sitosti, čime ćete lakše izdržati dijetu.
