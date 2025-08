Smrt nije kraj: Filozof otkriva 6 faza kroz koje duša prolazi posle života

Smrt nije kraj, već početak duhovnog putovanja kroz 6 faza – saznajte šta sledi prema tvrdnji filozofa.

Filozof Kris Karter, školovan na Oksfordu, tvrdi da smrt nije kraj, već početak duhovnog putovanja. U svojoj knjizi „The Case for the Afterlife“, on iznosi dokaze i svedočenja koja ukazuju na to da duša nakon smrti prolazi kroz šest različitih faza postojanja.

Šta se dešava posle smrti?

Prema Karteru, duša prvo ulazi u fazu nazvanu Had – mesto odmora i prilagođavanja. Zatim prelazi u treći nivo, koji podseća na Zemlju, ali je lepši i duše se okupljaju po interesovanjima.

Rajske dimenzije i svetlosne ravni

Četvrti nivo, Eido, opisuje se kao rajska dimenzija sa bojama i pejzažima koje ljudski um ne može da zamisli. Slede Ravan plamena, Ravan svetlosti i završna faza – Out-Younder, gde duše postaju čisto belo svetlo i stapaju se sa besmrtnima.

Nisu svi putnici isti

Karter upozorava da ne završavaju svi u svetlosnim dimenzijama. Duše koje su bile sebične i destruktivne ostaju u nižim, mračnim prostorima dok ne odbace negativnost.

Kako živimo, tako putujemo

Način na koji ćemo doživeti ove faze zavisi od našeg života na Zemlji, ali i od duhovne zrelosti. Karter zaključuje da je važno kako živimo sada, jer to oblikuje naš put kasnije.

