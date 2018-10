Snimak ZGROZIO ceo svet: Namerno zgazio školskog druga (video, foto)

Tinejdžer iz Merilenda, Nikolas Kajl Hofman namerno je dao gas kada je video školskog druga na ulici i pregazio ga. Iako je imao samo 17 godina, suđeno mu je kao odraslom.

Osuđen je na 25 godina zatvora jer je pregazio kolima školskog druga. Verovao je da je mladić krao marihuanu od njegovog prijatelja, pa ga je pregazio.

Mladić je srećom preživeo.

Nicholas Kyle Hoffman sentenced to 25 years in prison for intentionally running teen over https://t.co/zCXc346jeB pic.twitter.com/sr3j9DOb1s

— Cavid Abdullayev (@cavidaran9196) October 26, 2018