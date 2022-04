Snimio prirodu pa tek nakon nekoliko dana shvatio šta se još nalazi na fotografiji

Kada je Gavin Best iz Londona snimio fotografiju prirode šetajući se Belfastom, nije ni slutio da se na njoj krije nešto neverovatno.

Gavin je, naime, s prijateljima šetao prirodom i mobilnim telefonom snimio fotografiju prelepe prirode.

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How's that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz

— Gav Best (@bestgav) January 7, 2018