Šokantan snimak Klunijeve nesreće: Glumac na motoru direktno udario u auto (video)

Američki glumac Džordž Kluni (57) povređen je utorak u saobraćajnoj nesreći na Sardiniji zbog čega je hitno prebačen u bolnicu. Italijanske novine Corriere Dela Sera objavile su snimak nesreće koji je zabeležila obližnja nadzorna kamera.

Na snimku se vidi trenutak kada se glumac na motoru direktno sudario sa automobilom, a mediji tvrde da je Kluni vozio velikom brzinom. Glumac je posle sudara od siline udarca pao na asfalt i pokušao da ustane, a ubrzo mu je u pomoć priskočio vozač automobila koji je učestvovao u nesreći.

– Gospodin Kluni ima modrice na rukama i nogama, kao i povredu karlice – objavili su iz bolnice u koju je Oskarovac prebačen. Glumčev predstavnik za medije je rekao za časopis People da su lekari pregledali Klunija i pustili ga kući.

– Oporavlja se u svom domu u društvu porodice i dobro je – stoji u saopštenju. Portal ‘La Nuova’ objavio je fotografiju na kojoj se vidi da je na automobilu razbijeno vetrobransko staklo, za koje se pretpostavlja da je glumac udario. Na fotografiji se još vidi i aparat za gašenje požara.

#BREAKING: First pictures from #GeorgeClooney's accident in #Sardinia this morning (Giovanna Sanna). Clooney has been taken to Saint John Paul II Hospital and the injuries are not expected to be serious. pic.twitter.com/gScPrJ6Ix2

— Jon Haworth (@JonHaworth_) July 10, 2018