Šokantna istina o umiranju: Naučnici otkrili šta se dešava u mozgu u trenutku smrti

Istraživanja o iskustvu smrti sve više otkrivaju šta se dešava u ljudskom mozgu u poslednjim trenucima života. Naučnici su analizirali moždane aktivnosti kod osoba koje su bile na ivici smrti i došli do fascinantnih otkrića o tome šta čovek može „videti“ u tim trenucima.

Mozak ostaje aktivan i nakon prestanka rada srca

U eksperimentima sprovedenim na pacijentima koji su doživeli srčani zastoj, zabeležena je pojačana aktivnost u delovima mozga zaduženim za sećanja, emocije i vizuelne predstave. To znači da čak i kada srce prestane da kuca, mozak može da nastavi da „radi“ još nekoliko sekundi, pa čak i minuta.

Vizije iz prošlosti i osećaj mira

Mnogi ljudi koji su preživeli kliničku smrt opisuju da su videli važne trenutke iz svog života – kao da im se sećanja odvijaju u obliku filma. Uz to, često se javlja osećaj mira, svetlosti i prisustva voljenih osoba. Naučnici veruju da je to rezultat oslobađanja neurotransmitera koji ublažavaju strah i bol.

Moždani talasi slični onima u snovima

U nekim slučajevima, moždani talasi koji se javljaju u trenutku smrti podsećaju na one koji se beleže tokom REM faze sna. To može objasniti zašto ljudi imaju vizije, osećaj lebdenja ili susrete sa simbolima koji imaju lično značenje.

Da li je to dokaz zagrobnog života?

Iako ova otkrića ne potvrđuju postojanje života posle smrti, ona ukazuju na to da iskustvo umiranja može biti daleko složenije i bogatije nego što se ranije mislilo. Nauka još uvek istražuje granicu između svesti i fizičkog prestanka funkcija tela.

Ova saznanja menjaju način na koji razmišljamo o smrti – ne kao trenutnom prekidu, već kao procesu u kojem mozak može da stvori poslednje slike, emocije i osećaje koji ostaju duboko lični.

