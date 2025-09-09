Šokantno – evo zašto dosta ljudi oko vas užasno miriše!

Zašto pojedini ljudi neprijatno mirišu?

Ove naizgled sitne navike u vašoj dnevnoj rutini mogu izazvati neprijatan miris.

Možda vama ne smetaju ali neprijatni telesni mirisi mogu uticati na to kako vas drugi doživljavaju, pokazuje istraživanje PLOS One. Bilo da ste na poslu ili u društvu prijatelja, ljudi često nesvesno povezuju neugodne mirise sa negativnim utiscima.

Kako onda da budete sigurni da ostavljate dobar utisak i izbegnete telesni miris? Sve počinje doslednom i pravilnom ličnom higijenom.

Naravno, važno je držati se osnovnih pravila — redovno tuširanje, kontrola stresa i dovoljan unos vode — ali jednako je važno i izbegavati greške u higijeni koje vas mogu učiniti neprivlačnim. Čak i naizgled bezopasne navike mogu pogodovati razmnožavanju bakterija koje izazivaju miris, zato je bitno učiti o higijeni i menjati rutinu, prenosi yourtango.com.

Evo 9 najčešćih grešaka u higijeni koje dovode do neprijatnog mirisa:

1. Nošenje odeće koja nije potpuno suva

Svi smo se našli u situaciji da žurimo, a odeća nije potpuno suva. Ipak, istraživanja iz 2021. pokazuju da vlažna odeća pogoduje razmnožavanju mikroba koji izazivaju neprijatan miris. Čak i ako su odeća i dalje vlažne dok su u kolima sa otvorenim prozorima, verovatno ćete imati neprijatan miris.

2. Ne koristite konac za zube

Samo pranje zuba često nije dovoljno. Studije pokazuju da svakodnevno korišćenje konca pomaže u prevenciji zadaha. Čišćenje jezika i upotreba tečnosti za ispiranje usta takođe pomažu, ali ključno je napraviti rutinu.

3. Spavanje na prljavoj posteljini

Istraživanje Amerisleep pokazuje da 27% Amerikanaca posteljinu pere jednom mesečno, dok 11% to radi još ređe, a 3% nikad. Prljava posteljina povećava bakterije koje mogu izazvati akne, kožne probleme i neprijatan miris.

4. Ne tuširate se posle treninga

Znoj sam po sebi ne miriše, ali u kombinaciji sa bakterijama na koži stvara neprijatan miris. Ako trenirate, planirajte vreme za tuširanje ili koristite barem suvi šampon i dezodorans dok ne stignete do tuša.

5. Parfem umesto tuširanja

Parfemi samo dodaju prijatan miris, ali ne uklanjaju bakterije i znoj. Čak mogu pojačati postojeći miris tela, čineći problem još izraženijim.

6. Nepotpuno pranje tela

Čak 50% ljudi ne pere noge pod tušem, pokazuju istraživanja. Svaki deo tela treba temeljno prati sapunom i vodom kako bi se uklonile bakterije i neprijatan miris.

7. Ponovno korišćenje starih peškira

Svaki put kada koristite peškir, prenosite mrtve ćelije kože, bakterije i moguće viruse. Ponovno korišćenje peškira bez pranja povećava rizik od neprijatnih mirisa i kožnih problema.

8. Nedovoljno unosa vode

Dovoljan unos vode pomaže uklanjanju toksina iz tela i može sprečiti neprijatni telesni miris. Većina ljudi ne pije dovoljno vode, a hidracija je važna i za izgled i za miris tela.

9. Nošenje odeće koja ne „diše”

Sintetički materijali poput poliestera, spandeksa i najlona ne dozvoljavaju koži da diše, zadržavaju znoj i bakterije, što vodi do neprijatnog mirisa. Posebno ako stalno nosite iste komade bez pranja, rizik od mirisa je veći.

