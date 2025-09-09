Šokantno otkriće: Evo kako vam Google polako i tajno briše pamćenje dok spavate

Da, stalna dostupnost informacija na internetu menja način na koji ljudi pamte. Umesto da se sećaju samih činjenica, njihovi mozgovi se sada fokusiraju na to gde mogu ponovo pronaći te informacije. Ovaj fenomen, poznat kao „Google efekat“ ili „digitalna amnezija“, ne znači nužno da ljudi postaju manje inteligentni, već da se njihove kognitivne strategije prilagođavaju novom tehnološkom okruženju.

Šta se to dešava sa našim pamćenjem?

Sećate li se vremena kada ste napamet znali desetak brojeva telefona? Danas se većina ljudi oslanja na svoje pametne telefone da obave taj posao. To je digitalna amnezija na delu. Kada znate da je neka informacija udaljena samo nekoliko klikova, mozak je ne smatra dovoljno važnom da bi je trajno uskladištio. Istraživanja su pokazala da će svaka treća osoba odmah potražiti odgovor na Guglu, umesto da pokuša da se seti. Četvrtina ljudi informaciju koju su upravo pronašli zaboravi skoro odmah nakon čitanja. Zašto bi mozak trošio energiju na pamćenje nečega što mu je uvek dostupno?

Da li je vaš mozak postao lenj?

Nije u pitanju lenjost, već efikasnost. Naš mozak je neverovatno prilagodljiv i uvek traži način da sačuva energiju. Umesto da funkcioniše kao skladište podataka, on sve više preuzima ulogu procesora koji zna kako da dođe do tih podataka. Svaki put kada se prisetimo neke informacije, ta veza u mozgu jača. Međutim, kada konstantno koristimo internet kao spoljnu memoriju, te unutrašnje veze slabe. Ljudi se više ne trude da zapamte samu informaciju, već put do nje.

Treba li da se brinemo?

Iako zvuči pomalo zastrašujuće, situacija nije nužno loša. Oslobađanjem mentalnog prostora od pamćenja suvoparnih činjenica, mozak dobija više kapaciteta za druge, složenije zadatke – kao što su rešavanje problema, kritičko razmišljanje i kreativnost. Ključ je u pronalaženju ravnoteže. Tehnologija je alat, a na ljudima je da odluče kako će ga koristiti. S vremena na vreme, pokušajte da se setite neke informacije pre nego što posegnete za telefonom. Vežbajte svoj mozak, jer kao i svakom drugom mišiću, i njemu je potrebna redovna aktivnost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com