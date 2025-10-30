Šokiraćete se koliko tačno ova narodna verovanja iz Srbije previđaju budućnost

Šokiraćete se koliko tačno ova stara narodna verovanja iz Srbije previđaju budućnost!

Koliko puta ste čuli izreke poput „pomeri se s mesta“ ili „kucni u drvo da ne čuje zlo“?

Naša narodna tradicija obiluje zanimljivim verovanjima koja su nastala iz iskustava naših predaka. Ova verovanja, često preneta sa kolena na koleno, imaju poseban šarm i neretko su tačno predviđala budućnost. Iako se možda nećete odmah složiti, verovatno ste bar nekoliko puta čuli da vaši bake i deke spominju neka od njih.

Evo nekoliko neobičnih narodnih verovanja koja su opstala decenijama i u koja mnogi ljudi, priznali to ili ne, i dalje veruju:

1. Gde se sto ljulja, u toj kući žena vodi glavnu reč.

2. Kada gost ode iz kuće, a da pri tom nije ni seo, veruje se da je odneo mir iz kuće. Takođe, gde ima ženske dece, gost valja da sedne bar na pet minuta.

3 Razbijena čaša – ako se u kući razbije čaša, to nagoveštava sreću.

4. Kada prvi put uzimate bebu u ruke, zamislite želju. U roku od godinu dana, želja će vam se ispuniti.

5. Jaje sa dva zumanceta znači da će se uskoro neko venčati, crne tačke na zumancetu su loš znak, dok jaje bez zumanceta predstavlja izuzetno loš znak i veliku nesreću.

6. Ne ostavljaj nepopijeno piće u gostima, tako im ostavljaš svađu u kući.

7. Kada lasta svije gnezdo na krovu kuće, u tu kuću će doći mir i spokoj.

8. Šta sanjaš prve noći u novom stanu, ispuniće ti se. Takođe, kada prvi put spavaš u tuđem krevetu, zapamti šta si sanjao, to će ti se ispuniti.

9. Ako ti se već rano izjutra dogodi neka neprilika, tog dana ne započinji ništa važno.

10. Kada vidiš pauka na sebi, na svom odelu, čeka te iznenadna sreća.

11. Ako gavran leti iznad tvoje kuće i pri tom gače, čuvaj se nesreće.

12. Kada pomogneš psu, mački ili bilo kojoj životinji u nevolji, dobročinstvo će ti se vratiti.

Da vidimo i još neke

1. Prvu ljubičicu koju nađeš u proleće, pojedi – voleće te tvoji najmiliji cele godine.

2. Prosuta kafa – ako se prospe kafa u kući, to predstavlja skorašnji novčani dobitak.

3. Ne valja menjati verenički prsten, da se život ne bi preokrenuo.

4. Ako tuđi pas dođe ispred kuće i laje, predznak je sreće i psa ne treba terati odatle.

5. Ako ispustite nož, doći će vam neki muškarac u kuću. Suprotno, ako ispustite viljušku, doći će vam neka žena.

6. Da bi u kući bilo novca, metlu držite okrenutu drškom na dole.

7. Kada ti na putu naiđe pas, poslove ćeš obaviti uspešno.

8. Ne valja jesti hranu sa noža ili lizati nož – razbolećeš se.

9. Ako se pronađe konjska potkovica cela ili parče, to obećava srećan i veoma koristan dan.

10. Ako devojka pokloni sat momku, ili on njoj, za njih će vreme stati – sledi im raskid.

11. Odeća na stolu – ako se na sto stavi nešto od obuće ili odeće, neko će se razboleti.

12. Ako se pominje neka nesreća, bolest ili bilo koja loš stvar, treba se pomeriti s mesta – da te ne bi zadesilo isto.

13. Skrštene ruke – ne valja sedeti u kući skrštenih ruku jer to sluti na nesreću ili tugu.

14. Kada neko iz kuće odlazi na dalek put, ne valja tog dana iz kuće ništa da se daje na zajam, jer će put za tog putnika biti jako nesrećan.

15. Ko pije kafu iz okrnjene šoljice, udaće se za udovca ili oženiti udovicu.

(kurir.rs)

