Spas za „poljuljani“ brak i vezu: Jedna magična rečenica prekida svaku svađu!

Svađe su sastavni deo svake veze i gotovo da se ne mogu izbeći. A prema jednom novom istraživanju, objavljenom u časopisu Journal of Personality and Social Psychology, postoji najbolji način kako da rešite baš svaku svađu s partnerom, a čar je u nekoliko slatkih, malih reči.

Radi se o frazi “Razumem šta želiš da kažeš”.

To je uvek bolji način od traženja pobednika, otkrivaju stručnjaci, a do zaključka su došli tako što su od parova tražili da u laboratoriji rešavaju “vruća pitanja” u svojim vezama. Bez obzira na to koji je problem bio ili ko je pobedio u svađi, kod onih koji su smatrali kako njihov partner razume njihov stav izmeren je veći stepen sreće s njihovim celokupnim odnosom.

Čak i ako se ne slažeš s njegovim stavom, ova fraza će smiriti situaciju i povećati šanse da rešite problem do kraja. “Ova fraza je odlična iz dva razloga: prvo, ona pokazuje da slušate i drugo, uvažavate njegovo mišljenje“, otkriva ljubavna terapeutkinja Rebeka Hendriks.

Drugim rečima, ova fraza neutrališe igru optuživanja, koju često igraju parovi, odnosno pokazuje partneru da ga slušaš i vodiš računa o njegovoj strani priče, a ne samo o svojoj perspektivi.

“Ako uvažavate njegove stavove, to više nije svađa nego rasprava”, zaključila je Rebeka.

