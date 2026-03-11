Spas za poljuljani brak i vezu: Jedna magična rečenica zaustavlja svaku svađu!

Daleko bolji izbor od nadmudrivanja. Ova izgovorena fraza u mnogim situacijama je spas za poljuljani brak ili odnoseu vezama.

Svađe su sastavni deo svake veze i gotovo da se ne mogu izbeći. A prema jednom novom istraživanju, objavljenom u časopisu Journal of Personality and Social Psychology, postoji najbolji način kako da rešite baš svaku svađu s partnerom. Čar je u nekoliko slatkih, malih reči. Spas za poljuljani brak je ova obična fraza.

Radi se o frazi “Razumem šta želiš da kažeš”.

To je uvek bolji način od traženja pobednika, otkrivaju stručnjaci. Do zaključka su došli tako što su od parova tražili da u laboratoriji rešavaju “vruća pitanja” u svojim vezama.

Bez obzira na to koji je problem bio ili ko je pobedio u svađi, kod onih koji su smatrali kako njihov partner razume njihov stav izmeren je veći stepen sreće s njihovim celokupnim odnosom. Najčešće je izgovorena fraza bila spas za poljuljani brak ili vezu.

Čak i ako se ne slažeš s njegovim stavom, ova fraza će smiriti situaciju i povećati šanse da rešite problem do kraja. “Ova fraza je odlična iz dva razloga. Prvo, ona pokazuje da slušate. Drugo, uvažavate njegovo mišljenje“, otkriva ljubavna terapeutkinja Rebeka Hendriks.

Drugim rečima, ova fraza neutrališe igru optuživanja, koju često igraju parovi. Odnosno, ona pokazuje partneru da ga slušaš i vodiš računa o njegovoj strani priče, a ne samo o svojoj perspektivi.

“Ako uvažavate njegove stavove, to više nije svađa nego rasprava”, zaključila je Rebeka.

