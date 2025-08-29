Spavate li na levoj ili desnoj strani kreveta? Odgovor otkriva kakva ste osoba zapravo

Jeste li se ikada zapitali zašto imate omiljenu stranu kreveta? Prema analizi popularnog TikTok kreatora Jordana Howletta, izbor leve ili desne strane kreveta može otkriti karakterne osobine, pristup rešavanju problema pa čak i pogled na svet.

Leva strana – emotivna stabilnost i optimizam

Osobe koje spavaju na levoj strani kreveta često su emotivno uravnotežene. One lakše zadrže pozitivan pogled, smiruju se pod stresom i prilagođavaju se promenama bez gubitka unutrašnjeg mira. Obično su saradnički nastrojene, otvorene za tuđa mišljenja i samouverene, ali ne i nametljive.

Desna strana – analitički um i potreba za kontrolom

Spavalice sa desne strane kreveta sklone su praktičnom razmišljanju i donošenju odluka na osnovu činjenica. One promišljeno razmatraju rizike, zadržavaju hladnokrvnost i teže da svaki korak unapred isplaniraju. Doslednost i strateški pristup često im donose poslovni uspeh i stabilne prihode.

Blizu zida – želja za sigurnošću

Ako uvek birate stranični deo kreveta uz zid, možda osećate potrebu za zaštitom i stabilnošću. Ovaj izbor češći je kod ljudi koji imaju nagnuće ka anksioznosti ili osećaju nesigurnosti u nepoznatim situacijama. Zid im pruža osećaj ograničene, ali sigurnije zone.

Iako ovo nije naučna studija, mnogi su se prepoznali u opisu sopstvenih navika. Obratite pažnju na svoju omiljenu stranu kreveta – možda upravo otkriva više o vama nego što mislite!

