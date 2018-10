Spremite se za sneg, led i haos krajem oktobra: Evo gde će biti najgore! (foto)

Evropu će okovati ledeni talas na kraju ovog meseca. Meteorolozi predviđaju do 10 centimetara snega na planinama u Škotskoj, a nisu isključili mogućnost da će ista sudbina zadesiti ostale delove Britanije, pa i London.

„Do kraja ove nedelje gotovo je izvesno da će velika količina snega pasti u Velsu, južnom delu Londona i centralnim delovima Engleske. Sneg će svakako izazvati probleme, ali ne poput onih koje građani imaju zimi. Za sada nije poznato kakva će nam biti zima – istakao je meteorolog Džejms Meden, dodajući da u onim krajevima gde ne bude pao sneg, pašće obilna kiša.

Za nekih sedam dana, dakle, očekuju se velike padavine, a takođe, loše vesti za ljubitelje praznika „Noć veštica“ – 31. oktobar će biti najhladniji u poslednjih 100 godina!

„Očekuje se da će 31. oktobra sneg dodatno pojačati, a temperatura će se spustiti na -7 stepeni Celzijusa. To je nezapamćeno u poslednjih skoro 100 godina, jer je poslednji put, poslednji dan oktobra bio najhladniji 1926. godine, kada je izmereno čak -10 stepeni Celzijusa“, dodaje on.

Novembar će na tlu Britanije biti znatno hladniji ov ovog meseca i padavine će biti mnogo većeg intenziteta.

Ono što nas treba da zabrine, postoji mogućnost da se talas iz Velike Britanije proširi i na ostale delove Evrope, pa i na Balkan.

Načelno ustanovljena vremenska prognoza govori da snega na ovim prostorima neće biti do decembra, ali se ne isključuje mogućnost da se ciklon koji donosi hladnoću i padavine lako proširi i na ostale delove kontinenta.

