Jedna rečenica je dovoljna: Kako da zavidne i toksične ljude u trenu spustite na zemlju

Toksični ljudi žive od vaše reakcije. Naučite kako da ih jednom rečenicom spustite na zemlju i sačuvate svoje dostojanstvo.

Kolega vam u sred sastanka dobaci: „Pa lako je tebi kad imaš vezu.“ Soba zaćuti, svi gledaju u vas. Upravo u tom trenutku najveću grešku pravite ako počnete da se pravdate. Da zavidne i toksične ljude spustite na zemlju, ne treba vam ni svađa ni povišen ton, dovoljna je jedna mirna rečenica.

Zašto vika samo dolije ulje na vatru

Toksična osoba živi od vaše reakcije. Kad vičete, dobila je tačno ono što je htela, dokaz da vas je pogodila. Psiholozi ovo zovu „emotivno hranjenje“, a vi ste upravo postali besplatan obrok. Setite se zadnje svađe sa nekim ko vas stalno bocka.

Što ste glasniji bili, to je on bio mirniji i zadovoljniji.

Kako jedna rečenica spušta toksičnu osobu na zemlju

Tajna nije u oštrini, već u mirnoći. Najjača rečenica koju možete da izgovorite glasi: „Zanimljivo što ti je to važno.“ Izgovorite je polako, bez osmeha, bez ljutnje. Toksičnoj osobi ste tako vratili pažnju na nju samu, a sebe izvukli iz igre. Nema za šta da se uhvati, jer niste ni napali ni odbranili.

Probajte i drugu varijantu kad neko zavidno prokomentariše vaš uspeh: „Hvala što si primetio.“ Zvuči obično, ali ruši ceo plan.

Zavidnik je očekivao da ćete se umanjivati ili pravdati. Vi ste umesto toga uzeli kompliment iz onoga što je trebalo da bude ubod.

Tri rečenice za tri tipa napadača

Nije svaki toksičan čovek isti. Zato vam ne treba jedan univerzalni odgovor, već tri jasna, za tri najčešća tipa koje sretnete na poslu i u porodici.

Onaj koji vas ponižava pred drugima: „Ovo možemo nasamo, ako želiš.“ Vraćate kontrolu i sklanjate publiku koja mu treba.

„Ovo možemo nasamo, ako želiš.“ Vraćate kontrolu i sklanjate publiku koja mu treba. Zavidnik koji omalovažava uspeh: „Drago mi je da te zanima.“ Bez odbrane, bez hvalisanja.

„Drago mi je da te zanima.“ Bez odbrane, bez hvalisanja. Onaj koji stalno postavlja lična pitanja: „A zašto te to baš sada zanima?“ Ogledalo radi umesto vas.

Greška broj jedan koju skoro svi prave

Najveći problem nije toksična osoba, problem je vaša tišina koja kasni. Kad progutate prvi ubod pa eksplodirate na peti, ispadnete vi neuravnoteženi.

Reagujte na prvi, mirno i odmah. Jedna rečenica izgovorena na vreme vredi više od deset izgovorenih u afektu, kad već svi pamte samo to kako ste se izgubili.

Postoji još jedna zamka. Mnogi misle da moraju da imaju poslednju reč. Ne morate. Kada tom jednom rečenicom sagovornika spustite na zemlju, vaše najjače oružje postaje ćutanje.

Ne objašnjavajte zašto ste to rekli, jer time odmah poništavate sav efekat koji ste postigli.

Vežbajte ton, ne tekst

Rečenicu možete da naučite napamet za pet sekundi. Ton je ono što odlučuje. Ako kažete „Zanimljivo što ti je to važno“ drhtavim glasom, zvučaće kao molba. Izgovorite je ravno, kao da komentarišete vremensku prognozu.

Vežbajte naglas u kolima ili pred ogledalom dok ne zazvuči dosadno mirno. Tek tada toksičnu osobu zaista smirite, a sebe sačuvate.

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