Sreća i mir dolaze u vaš dom: Unesite ovu sitnicu i gledajte kako se život menja iz korena

Samo jedna stvar deli vas od potpunog mira i sreće! Unesite ovu sitnicu u dom i gledajte kako vam se život menja iz korena.

Pet malih, ali moćnih trikova donose sreću i novac, a koriste ih godinama. Unesite ovo u dom i posmatrajte kako se vaš život menja iz korena!

Koliko puta ste pomislili da je za veliku životnu promenu potreban i veliki novac, ili neka ogromna, radikalna akcija? Varate se! Naše bake su imale jednostavne, ali čudesne trikove koje su koristile da bi privukle sreću i obilje pravo u svoj dom.

To nisu komplikovani rituali, već mali detalji koji, uneseni s verom i ljubavlju, mogu da promene sve. Spremite se da napravite minimalan potez sa maksimalnim rezultatom, jer ovih pet malih, čarobnih detalja mogu da promene sve, uverite se i sami!

1. Sveže cveće: nežni doček

Stavite li sveže, živo cveće na mesto gde ga prvo vidite kada uđete, sreća neće moći da promaši vaša vrata. Samo nemojte unositi oštro, bodljikavo cveće – potreban nam je mek, nežan doček.

2. Obojena vrata

Znajte da i vrata imaju svoju sudbinu! U zavisnosti od toga na koju stranu sveta gledaju, odaberite njihovu boju da bi vam privukla protok novca i radosti:

Jug: Crvena ili narandžasta

Sever: Plava ili crna

Zapad: Siva ili bela

Istok: Smeđa ili zelena

3. Raspored nameštaja

Nameštaj postavljen u krug ili polukrug pomaže energiji da teče kao meka reka. Postavite krevet dijagonalno od vrata spavaće sobe – to čini da dom oseti pozitivnu energiju kao zagrljaj.

4. Čuvar snova

Kada u sobu okačite „lovac na snove“, on preuzima sve brige dok spavate. Verujte, to je mali čuvar koji štiti vas i sve stanare od loših misli i ružnih snova.

5. Potkovica za dobrodošlicu

Potkovica iznad vrata jedna je od najstarijih tajni za sreću. Ako je okrenete nagore, sreća će se zadržati unutra kao u činiji, a ako je okrenete nadole, padaće na svakoga ko uđe – donoseći radost svima.

Verujte u ove male, stare, dobre savete! Nije potrebno mnogo novca ni velika magija da bi se energija u vašem domu promenila. Ponekad je dovoljna samo jedna sitnica, uneta sa verom i ljubavlju, da pokrene najlepše promene.

Sreća i mir vam već kucaju na vrata, samo ih morate dočekati!

