Sreća je dostižna: 5 zlatnih pravila za bolji život

Želite da živite srećnijim i ispunjenijim životom? Andrej Kurpatov, psihoterapeut, pisac i kolumnista mnogih publikacija, postavio je zlatna pravila svog života. Sledite ih i osmeh će češće biti na vašem licu.

1.Nikada ne prebacujte odgovornost za ono što vam se dešava u životu na leđa drugog

„Razumem da postoji konstantno iskušenje da krivite drugog, to je možda i najlakše, i time opravdavate sebe. Ali moć ćete naći onda kada budete potpuno prihvatili da ste autor svih svojih neuspeha i kreator svih svojih uspeha“.

2. Prihvatite činjenicu da ne možete da promenite prošlost – gotovo je

„Možemo da utičemo samo na budućnost, a ona zavisi od toga šta radimo sada. Ne očekujte da će vaše buduće ja biti umoljivo: Morate da radite najbolje što možete da bi vam se budućnost smešila“.

3. Odbacite iluziju da možete da promenite druge

„Podsvesno, svi imamo tu naivnu iluziju da možemo nekoga da promenimo. Kao rezultat toga, patimo jer ne možemo to da sprovedemo u delo. Samo okolnosti mogu da promene ljude – sve ostalo je samo percepcija prevare. Dopustite drugima da budu različiti, da budu ono što jesu. U nekom trenutku, možda ćete čak početi da uživate u njima“.

4. Radite ono što je vama zaista važno

„Ako se pitate šta je smisao života, najverovatnije ste pomalo depresivni. Ono što je najvažnije nije „smisao života“, već osećanje da živite svoj život smisleno.

Radite ono što smatrate da vam je od velike važnosti. Ne zaboravite da se podsetite na to s vremena na vreme. Nemojte slepo pratiti uspeh, samo zato što većina oko vas to radi.

Ako jednostavno radite ono što osećate da je važno, uspeh će vam sigurno doći“.

5. Nemojte trošiti vreme i energiju na one kojima nije stalo do vas, ili na one koji vas ne vole

„U ovom svetu, postoji mnogo ljudi kojima se dopadate, i sa kojima bi život bila potpuna radost. Samo nemojte da budete zatvorena i sumnjičava osoba. Verujte mi – otvorenost i dobrota će vam pomoći da dobijete sve dobrobiti“.