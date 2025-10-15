Sreća postoji, čak ima i svoju adresu: Ovo je jedini grad na svetu gde je čak 99% ljudi srećno

Grad gde su ljudi stvarno srećni? Rezultati ankete će vas šokirati.

Prema anketi portala Time Out, sprovedenoj među više od 18.000 ljudi, Abu Dabi proglašen za najsrećniji grad na svetu.

U anketi su učesnici ocenjivali svoje gradove prema raznim kriterijumima: noćni život, gastronomija, pristupačnost pešacima i opšti kvalitet života. Pored toga, pitano ih je koliko se slažu sa izjavama poput: “Moj grad me čini srećnim”, ili “Ljudi u mom gradu deluju srećno”.

Rezultati su impresivni za Abu Dabi: čak 99 % stanovnika izjavilo je da ih njihov grad čini srećnim.

Takođe, 93 % kaže da su srećniji tamo nego bilo gde drugde, a 96 % smatra da su susedi vedri i pozitivni.

Autorka iz Time Out-a, Marijana Serkeira, ističe da iako Abu Dabi nije grad koji udara u oči kao Dubai, on nudi sofisticiranu kulturnu scenu, lepe plaže i mirniji ton života. Preporuka je da posetite ostrvo Saadiyat, Gugenhajm u Abu Dabiju i uživate u spektakularnim zalascima sunca nad Arapskim zalivom.

Na drugom mestu po stepenu sreće našao se Medellín u Kolumbiji — tu 97 % ljudi smatra da u svakodnevnim aktivnostima pronalazi radost. Treće mesto zauzima Kejptaun.

