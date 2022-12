Sreća se ipak može kupiti: Potrošite novac na ove stvari i bićete mnogo veseliji!

Novac ne može kupiti sreću, ali je svima jasno da novcem možete kupiti stvari koje će vas učiniti mnogo srećnijim.

Ako nemate previše novca, ali imate dovoljno za svoje potrebe, trošite ga pametno. Novo istraživanje je otkrilo da su ljudi koji plaćaju drugima da čiste kuću, peglaju odeću, kose travnjak i slično mnogo srećniji od onih koji to rade sami.

Istraživanje objavljeno u časopisu ,,Proceedings of the National Academy of Sciences“ tvrdi da su takvi ljudi mnogo srećniji jer neko drugi umesto njih obavlja dosadne kućne poslove koji mnoge nerviraju.

Takvi ljudi tada imaju mnogo više vremena za sebe i svoju porodicu, zbog čega su odmah srećniji, navodi se u istraživanju.

