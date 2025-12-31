Srećna Nova 2026. godina!

Želimo vam u Novoj godini samo dobro i lepo, a mi ćemo se truditi da do toga dođete najbrže! Vaša Krstarica

Svim posetiocima Krstarice želimo srećnu 2026. godinu! Vas 2,4 miliona dolazi kod nas – jer uvek dobijete dobar savet koji zlata vredi, i to za one male stvari „koje život znače“ i bez kojih se ne može. Tu smo da vas uputimo kako da rešite neki problem, a kada i sami ne znamo – pitamo, pa vam prenesemo.

Znamo da ništa više neće biti kao pre, pa se i mi prilagođavamo, zajedno sa vama, u želji da sačuvamo sopstveni identitet.

U Novoj godini savetujemo:

volite one bez kojih ne možete – to su oni najbliži, to je vaša porodica koja je uvek tu i u dobru i u zlu;

nije pristojno da se razmećete;

setite se da postoje i oni koji nemaju ono što vi imate;

izbegavajte da se bavite onim što ne umete, niti se prihvatajte posla koji ne znate;

nikada se ne odričite svojih snova;

čuvajte se svog besa i sujete;

naučite da čujete druge;

radujte se običnim stvarima.

Trenutke sreće prenesite u Novu godinu.

Ne zaboravite – život se ne meri brojem udisaja, već trenucima koji oduzimaju dah.

Krstarica je uvek tu da vas uteši, posavetuje i raspoloži.

Računajte na nas, jer postojimo više od 26 godina i tu smo da vam pomognemo i saslušamo, jer je muka manja kada se podeli.

Čuvajte svoju energiju, ne trošite je uzalud. Verujte u dobro – jer dobro mora da pobedi.

