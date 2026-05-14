Srećni ljudi imaju jednu zajedničku naviku, nije novac ni izgled

Svi srećni ljudi imaju jednu zajedničku osobinu, da se osećaju voljeno i da imaju zdrave veze sa drugima. Ne čini novac i izgled srećnim..

Uspeh i popularnost donose sreću mnogima, ali psiholozi kažu da ključ leži u mnogo jednostavnijem osećaju. Srećni ljudi imaju jednu zajedničku naviku. Ove navika srećnih ljudi možete i vi uvrstiti u svoju svakodnevnicu.

Istraživanja pokazuju da su Amerikanci danas manje srećni nego što su bili pre nekoliko godina. Razlozi su raznovrsni i kreću se od digitalnog preopterećenja do rastućih zavisnosti, gojaznosti i mnoštva socio i ekonomskih problema.

Naučnici kažu da konačno znaju šta najviše utiče na sreću, a to sigurno nije na prvom mestu novac i izgled.

Osećaj da su voljeni

Mnogi ljudi žive svoje živote da bi bili voljeni, ali pravi cilj bi trebalo da bude osećaj voljenosti. „Poznajem ljude koji su srećni i poznajem ljude koji su nesrećni, a glavna razlika između njih dvoje je jednostavna: Srećni ljudi se osećaju voljeno“, kaže Hari Rajs, profesor psihologije na Univerzitetu u Ročesteru.

Naime, ljudi se često osećaju voljeno, ali to ne osećaju. Pokušaj da se taj osećaj postigne kroz veći uspeh, atraktivnost ili status može pomoći kratkoročno, ali se često pokazuje kontraproduktivnim dugoročno.

Umesto toga, neophodno je izgraditi pravu, toplu vezu sa drugom osobom. Tada počinje ciklus reciprociteta. Da bismo dobili više, moramo više da damo. Srećni ljudi imaju taj osećaj da ih vole.

Veza kao klackalica

Rajs i psihološkinja Sonja Ljubomirski, koautorka knjige „Kako se osećati voljeno: Pet mentalnih obrazaca koji vam donose ono što je najvažnije“, opisuju takvu vezu metaforom klackalice. „Kada podižemo drugu osobu, kao da je izvlačimo iznad vode. Odjednom, delovi koji su ranije bili skriveni postaju vidljivi“, objašnjava Rajs, koja decenijama proučava intimne i romantične veze.

Kada učinimo da se druga osoba oseća važnom i prihvaćenom, ona nam uzvraća. Na kraju, osećamo se voljenije jer druga osoba aktivno bira da nas voli. Posledice su veoma konkretne. Ljudi su tada srećniji i zdraviji, produktivniji i uspešniji u onome što rade.

