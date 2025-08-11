Srećni ste ako imate mladež na ovom delu tela, suđeno vam je da živite u obilju i bogatstvu kad tad

Mladež je grupa ćelija kože (poznata i kao melanociti) koja se može pojaviti bilo gde na vašoj koži, kaže dermatolog dr Pol Kertis.

„Melanociti su normalno raspoređeni po našoj koži i obezbeđuju njen prirodni pigment melanin“, dodao je on. Mladeži su obično benigne prirode. Mogu se pojaviti bilo gde – na licu, leđima, rukama, nogama, skalpu, pazuhu, ispod noktiju i drugde, piše Health Digest.

Većina ljudi ima bar jedan mladež na telu i licu, a neki imaju i po nekoliko ovih jedinstvenih obeležja. Ali, da li ste se nekad zapitali kakvo značenje imaju mladeži koji se nalaze na određenim mestima?

Odgovor pruža drevna kineska veština tumačenja mladeža, po imenu – tan su. U kineskoj kulturi već na hiljade godina se mladeži na ljudskom telu proučavaju ne samo iz medicinskih razloga već i kao pokazatelj nečije sudbine. Kinezi veruju da mladeži na našem telu mogu da nam predvide budućnosti , u zavisnosti od pozicije na kojoj se nalaze.

Otkrijte i vi da li vam predstoji život ispunjen uspesima, život na putu, srećan brak, uspešna karijera ili poteškoće u poslu ili ljubavi.

Pronađite mladeže na svom licu, pogledajte pod kojim brojem je ta pozicija i saznajte kakva vas sudbina čeka.

1. Mladež na desnom obrazu

Mladež na desnom obrazu ukazuje da će osoba veoma brzo nakon stupanja u bračnu zajednicu steći veliko bogatstvo.

2. Mladež iznad usana

Supermodel Sindi Kraford je stekla uspeh i slavu zahvaljujući svom mladežu, a ovo prirodno obeležje pozicionirano tik iznad usne odlikuje neustrašive i uporne ljude koji zahvaljujući svom karakteru, ali i tvrdoglavosti, ostvaruju sve svoje ciljeve. To ujedno znači da brže postaju bogati.

3. Mladež kod nosa

Bez obzira na to da li se nalazi na vrhu ili pored nosa, mladež na tom delu tela je povezan sa materijalizmom. Osobe sa mladežom na nosom će zasigurno ostvariti poslovni uspeh u životu i biće imućni.

4. Mladež na peti

Neobičan mladež pozicioniran na samoj peti je veoma redak a otkriva da će vlasnik ovog prirodnog obeležja, kao strastveni avanturista, provesti život putujući.

5. Mladež na struku

Ukoliko imate mladež na struku to znači da ste prefinjena i posebna osoba! Iako možda tokom života teže postižete stabilnost i zadovoljstvo, jer težite višim ciljevima, uspeh vam je zagarantovan.

6. Mladež između očiju

Ako je mladež između očiju (takozvano „treće oko“) označava kvalitete vođstva, bogatstvo, zadovoljstvo. Takođe, smatra se da će vlasnici mladeža između i iznad očiju stalno putovati širom sveta.

7. Mladež na desnom dlanu

Mladež na dlanu simbolizuje materijalno bogatstvo. U slučaju da je pozicioniran na gornjoj polovini dlana, veoma lako ćete doći do novca, a u suprotnom slučaju, ako je smešten na donjem delu dlana, bićete prinuđeni da uložite malo veći napor.

8. Mladež na bradi

Zaista je sreća imati mladež na bilo kojoj strani brade, jer se smatra da je to siguran znak da će biti omiljeni sudbini u skoro svim svojim poduhvatima. Čak i bez puno truda s njihove strane, imaju šansu da dostignu bogatstvo i prosperitet, pa će uživati u svačijoj privrženosti i pažnji.

9. Mladež kod pupka

Madeži u području pupka označavaju ljude koji su srećni i uživaju u porodičnom životu. Oni će jednostavnim koracima ostvarivati sve u životu i dolaziti do velikih uspeha. Pupak je po kineskoj astrologiji izvor blaga, pa što je mladež bliži centru, to ćete imati više sreće u životu.

10. Mladež na desnoj strani grudi

Osobe koje na ovom mjestu imaju mladež uživaće u mirnom životu sa puno blagodati. Uživaćete u raskošnosti života i bićete spremni da krojite život samo po svojim pravilima.

11. Mladež kod uha ili desnoj strani lica

Mladež kod uha ili na desnoj strani nosa predstavljaju više novca s manje napora. odnosno dobru zaradu i luksuzan život. Rashodi će biti nekontrolisani.

12. Mladež na malom prstu

Imate mladež na malom prstu desne ili leve ruke? To označava da ste zaljubljenik u putovanja i da ćete sa lakoćom upoznavati svet koji vas okružuje

