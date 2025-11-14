Srpska imena za devojčice sa moćnim značenjem, predivna a danas su skoro zaboravljena

Srpska imena za devojčice koja imaju divno značenje a danas su zapostavljena. Nekad su bila veoma česta i popularna u našem narodu.

Neka srpska imena za devojčice koja su davno bila popularna u našem narodu, danas su skoro zaboravljena. Podsećamo vas na neka od ženskih imena, koja nisu u potpunosti srpska, ali su su bila prihvaćena i veoma rasprostranena u prošlosti.

Najpoznatija zaboravljena srpska imena za devojčice

Anka – staro ime u značenju “milost, zahvalnost”. Ovo ime potisnule su njegove varijante poput Ana i Anja. Poznata u našoj istoriji je Anka Pomodarka, kako su je zvali, princeza iz dinastije Obrenović. Bila je ćerka Jevrema Obrenovića i Tomanije, pisac i organizatorka prvih srpskih salona u svom domu u Beogradu.

Bisera – u značenju “biser, svetlucava, dragocena“… Ime je upisano u kalendar Srpske pravoslavne crkve. Bisera Vukotić poznata je svetska glumica – u Italiji znana kao Olga Bisera. Rođena je u Mostaru, Fakultet dramskih umetnosti pohađala je u Beogradu, a sa 25 otišla u Holivud. Poznata je i naša Bisera Veletanlić.

Delfa – ime grčkog porekla u značenju “more, morska”. Najznačajnija Srpkinja, poreklom Hercegovka, sa ovim imenom bila je Delfa Ivanić, srpska slikarka, dobrotvorka i zajedno sa Nadeždom Petrović idejni tvorac Kola srpskih sestara.

Žanka – izvedeno od Žan(a)+ka u značenju “božanstvena”. Najpoznatija je, svakako, velika srpska glumica Žanka Stokić.

Julka – ime grčkog porekla u značenju “blistava”. Varijante ovog imena su Jula, Julijana, Julija, Juca… Poznata je Julka Hlapec Đorđević, jedna od najobrazovanijih žena 20. veka. Bila je srpska književnica, feministkinja, kritičarka, filozof, prevodilac i intelektualka koja je sa samo 24 godine doktorirala, u Beču 1906.

Kosara – jedno od najranije zabeleženih slovenskih ženskih imena. U svom korenu nosi reč „kosa“ i time odražava želju roditelja da im kćer ima bujnu i lepu kosu, koja je vekovima jedan od najizraženijih simbola ženstvenosti i ženske lepote. Osim u Srbiji, zastupljeno je i u Makedoniji i Bugarskoj. Danas se ovo ime izuzetno retko daje devojčicama po rođenju.

Najpoznatija Kosara u istoriji bila je Teodora-Kosara, ćerka cara Samuila, a supruga Jovana Vladimira. Još jedna Kosara – Bobić, bila je velika ljubav srpskog pesnika Velimira Rajića.

Često i u narodnim pesmama

Mitra/Dmitra – u značenju “kreativna, duhovno snažna, poštena, nezavisna, sposobna da prebrodi sve poteškoće u životu i da voli čista srca.” Mitra Mitrović bila je srpska književnica, aktivistkinja Ženskog pokreta i osnivač lista Žena danas.

Prodana – staro slovenosrpsko zaštitno ime. Nadevalo se onom detetu koje je od boga dato kao zamena za starije koje je stradalo.

Roksanda – često ime u srpskim narodnim pesmama, izvedeno od Roksana u značenju “svetla, sjajna – svetlo, zora”. Jedina poznata Srpkinja koja danas nosi ovo ime je naša modna kreatorka Roksanda Ilinčić.

