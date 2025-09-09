Srpska penzionerka otkrila kako štedi 300 evra mesečno – nećete verovati šta koristi

Trik srpske penzionerke koji štedi stotine evra mesečno – bez odricanja i bez muke

Zvuči kao bajka, ali nije. Penzionerka iz Pančeva, gospođa Ljiljana (68), tvrdi da već godinu dana uspeva da uštedi čak 300 evra mesečno – bez dodatnog posla, bez pomoći dece i bez odricanja od osnovnih stvari.

Kako? Kaže da je sve počelo kada je odlučila da vodi „dnevnik troškova“ – obična sveska u koju svakog dana upisuje šta je kupila, koliko je potrošila i da li joj je to zaista bilo potrebno.

Trik koji menja perspektivu

„Nisam znala koliko mi novca odlazi na gluposti dok nisam počela da pišem. Čim vidiš crno na belo da si dala 1.200 dinara na kafu u kafiću za nedelju dana – zaboli te,“ kaže Ljiljana.

Ona je uvela pravilo: sve što nije neophodno – ide na čekanje 48 sati. Ako i dalje želi da kupi, kupi. Ali u 80% slučajeva, kaže, želja nestane.

Kako izgleda njen sistem štednje

– Svakodnevno beleženje troškova

– Pravilo „48 sati“ za impulsivne kupovine

– Nedeljni pregled budžeta uz čaj i kalkulator

– Koverte za kategorije: hrana, lekovi, pokloni, uživanje

„Ne uskraćujem sebi ništa. Samo sam prestala da bacam novac na ono što mi ne donosi radost ni korist,“ dodaje.

Efekti koje je primetila

Osim finansijske koristi, Ljiljana kaže da se oseća mirnije, sigurnije i da više ceni ono što ima. „Ranije sam kupovala da se utešim. Sad se tešim time što imam kontrolu.“

Da li trik radi i za mlađe?

Ljiljana veruje da bi njen sistem mogao da pomogne svima – od studenata do porodica sa malom decom. „Nije stvar u novcu, nego u navici. Kad jednom vidiš koliko trošiš – ne možeš da se praviš da ne znaš.“

