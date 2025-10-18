Šta da radim kad mi je svega dosta – i samo želim da me neko pusti da dišem

Za sve koji su umorni od pokušaja da budu jaki — tekst koji ne traži rešenje, već razumevanje.

Ako ti je svega dosta i samo želiš da te neko pusti da diše — možeš da staneš. Sad. Ne moraš da objašnjavaš, ne moraš da se pravdaš. Tvoje telo zna. Tvoja duša vrišti tiho. I to je dovoljno.

Kako da prepoznam da mi treba predah?

Kad ti i najlakši zadaci deluju kao planina, vreme je da staneš.

Ne moraš da čekaš da te neko „pusti“. Ti si taj koji sebi može da da dozvolu. Umor nije slabost. Umor je signal. I kad ga ignorišemo, telo počne da viče kroz nesanicu, nervozu, zaboravnost, pa čak i kroz bol.

Šta da radim kad mi je svega dosta?

Zatvori oči na 5 minuta. Bez muzike, bez telefona. Pitaj se: Šta mi sad stvarno treba? Odbij jedan poziv koji ti ne prija. Pusti da dan prođe bez postignuća. Zapiši jednu rečenicu koju bi voleo da ti neko kaže.

Kako da se oporavim kad nemam snage ni da počnem?

Počni malim stvarima. Ne moraš da menjaš život. Samo ga usporiš.

Ujutru ne skači iz kreveta.

Ne proveravaj poruke čim otvoriš oči.

Pij vodu pre nego što popiješ kafu.

Ne odgovaraj odmah na sve.

Pusti da ti dan bude tih.

Da li je u redu da ne želim da se borim više?

Da. Jer borba bez predaha nije hrabrost — to je iscrpljivanje.

Ne moraš da budeš produktivan svaki dan. Ne moraš da budeš jak svaki trenutak. Ljudi koji te vole neće te voleti manje ako si tih. A oni koji to ne razumeju — nisu tvoje mesto odmora.

Kad mi je svega dosta – najčešća pitanja

Da li je ovo depresija?

Možda je samo umor. Ako traje dugo, potraži stručnu pomoć.

Kako da objasnim drugima da mi treba pauza?

Ne moraš da objašnjavaš. Možeš samo da kažeš: „Treba mi dan za mene.“

Da li je u redu da ignorišem poruke?

Da. Tvoje granice su tvoje pravo.

Šta ako se osećam krivim zbog odmora?

Krivica je naučena. Odmor je potreban.

Kako da se vratim sebi?

Tiho. Polako. Bez pritiska.

Ne moraš da se boriš da bi bio vredan. Ne moraš da se dokazuješ da bi bio voljen. Ako ti je svega dosta — pusti. Diši. I znaj da je to najhrabrija stvar koju si danas uradio.

Ako ti je ovaj tekst doneo olakšanje — podeli ga sa nekim ko ćuti, ali vrišti iznutra.

