Šta da radite kada nemate prijatelje?

Nemate prijatelje i čini vam se da ćete celog života biti sami? To naravno, nije istina. Uvek možete steći nove prijatelje, čak i kada mislite da nije tako. Ovo se uglavnom dešava kada se preselite u novi grad, raskinete vezu sa nekim ko vam je bio i prijatelj i ljubavnik ili se dogodi neka velika promena u vašem životu.

Ovo su najvažniji koraci koje možete preduzeti da bi od usamljene postali osoba okružena pravim i iskrenim prijateljima.

Pokušajte da razumete svoju usamljenost i stidljivost

Usamljenost i stidljivost su osobine koje mogu da izazovu mnoge pogrešno shvaćene osećaje. Shvatanje pravih značenja ovih dveju osobina je ključ uz čiju pomoć ćete ih i prevazići.

Usamljenost, na primer, je ništa drugo nego signal koje vaše telo šalje kada ne ostvarujete nikakvu socijalnu interakciju. Ono vas obaveštava da se morate što pre upustiti u neku društvenu vezu i da je to vašem telu potrebno kao i hrana ili piće.

Ako pogrešno protumačite ove signale, možete se zaglaviti u tom stanju usamljenosti bez ikakvog razloga, naročito ako nemate prijatelje i ne znate kako da ga prevaziđete.

Stidljivost, sa druge strane, je ništa drugo do strah od kritike društva. Drugim rečima, ona predstavlja strah od nečeg što se može dogoditi, ali verovatno neće.

Ako ne razumete svoj stid i zbog njega se krijete od ljudi i povlačite u sebe, ostali će to shvatiti kao da ih time odbijate od sebe. Čak i ako imate dobre namere i ne socijalizujete se samo zbog svoje stidljivosti, ljudi to mogu shvatiti kao uvredu. I zbog toga na vas mogu gledati kao na snoba ili uobraženu osobu, pa će i oni početi da izbegavaju vas.

Savladajte razgovor i socijalne veštine

Konverzacija je najbitnija u sklapanju poznanstava i ako je savladate možete steći mnogo prijatelja. Jedna od najbitnijih osobina je sposobnost održavanja razgovora. Da bi ovo postigli, morate naučiti da se zainetresujete za druge i postavljate im pitanja koja se tiču njih.

Takođe bi trebalo da se uključite u razgovor i imate svoje mišljenje o nekoj temi o kojoj se vodi polemika. Neke zajedničke teme oko kojih se slažete mogu vam pomoći da što više ljudi poželi da se nađe u vašem društvu.

Naučite da steknete i izgradite krug prijatelja

Prva stvar koju morate znati o sticanju prijatelja je to da je za to potrebna veština. To nije nešto sa čim se rađate, kako mnogi veruju.

Sticanje prijatelja nije neka magična sposobnost koju poseduju samo odabrani. Većina nas je naučila kako da se sprijatelji sa drugima još dok smo bili mladi, ali ipak, veliki je broj onih koji to moraju savladati i kao odrasli.

Da bi to postigli, pronađite neku stalnu grupu ljudi koja se već druži i koja ima slična interesovanja vašim. Zatim, morate naučiti kako da pronađete još neke zajedničke osobine sa njima osim nekih površnih i trivijalnih, kao što su muzika i filmovi, da bi vam ta grupa poznanika postali prijatelji. Ako pak osećate da se zbližavate samo sa pojedincima, nađite se sa njima posebno u nekom drugom okruženju. Prođe li vaš prijateljski sastanak dobro, nastavite druženje i konstantno održavajte vezu.

Ovo su neke veštine koje morate savladati da više nikada ne bi bili usamljeni i jednom kada probijete led, više vam neće biti teško i naporno da uspostavite drugarski odnos sa drugima.

Pošto steknete nekoliko prijatelja, sledeći korak je njihovo međusobno upoznavanje. Ako to postignete, napravili ste svoj sopstveni krug prijatelja. To je grupa ljudi koja zajedno sa vama pravi planove za druženje, uvodi nove ljude u vaš krug i stvara nova, zajednička iskustva u kojima svi uživate.

