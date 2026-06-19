Šta da uradite ako vas neko stalno prekida dok govorite: Posle ovoga momentalno ućute

: Stalno vas neko prekida dok govorite? Naučite profesionalne tehnike koje će naterati sagovornike da vas saslušaju do kraja.

Svi smo bili u situaciji da pokušavamo nešto da objasnimo, a da nas neko saseče usred rečenice. Ako vas neko prekida dok govorite ne znači da treba da budete drski ili da se povučete, već da morate da postavite jasne granice kako bi vas sagovornik konačno saslušao.

Džesika Čen, stručnjak za komunikaciju i bivša televizijska novinarka, godinama podučava profesionalce kako da se izbore za svoje mesto u razgovoru.

Njene metode pokazuju da nije potrebno podizati ton da biste bili autoritet. Ponekad su dovoljne svega tri sekunde pauze i prava rečenica da se dominacija u razgovoru okrene u vašu korist.

Trik koji momentalno zaustavlja onoga ko vas prekida dok govorite

Prvi korak nije rasprava, već kontrola emocija. Kada vas neko prekine, nemojte reagovati impulsivno ili se povući. Umesto toga, zastanite na sekund i izgovorite ime te osobe mirnim, neutralnim tonom.

Kada neko čuje svoje ime, prirodna reakcija mozga je da se fokusira na vas. To je trenutak koji koristite da preuzmete kontrolu.

Ne čekajte da vas pitaju šta želite – jednostavno nastavite svoju misao tamo gde ste stali.

Rečenice koje vas čine autoritetom u svakoj prostoriji

Kada vratite pažnju na sebe, koristite kratke, profesionalne fraze kojima ćete vratiti fokus na svoju temu bez stvaranja konflikta:

„Zanimljivo što kažeš, ali bih volela da završim misao koju sam započela.“

„Hvala na komentaru, samo da dovršim poentu.“

„Mislim da si pokrenuo važnu temu, baš zato želim da završim svoje izlaganje.“

Ove rečenice jasno pokazuju da niste završili, čime eliminišete mogućnost da vas ponovo nadglasaju.

Kako da se izborite sa osobom koja vas namerno ignoriše

Ako se nađete u situaciji da vas neko namerno i stalno prekida dok govorite, vreme je za direktan pristup. U tom slučaju, mirno izgovorite: „Pokušavam već neko vreme da završim ovu misao i volela bih da mi to dozvoliš.“

Ova rečenica postavlja granicu bez svađe. Ako se ponašanje nastavi, obavite razgovor nasamo posle sastanka. Objasnite šta ste primetili i kako to utiče na tok sastanka.

Većina ljudi promeni pristup kada shvati da ste svesni njihove navike.

Ne dozvolite da vaša poenta propadne

Ako ipak niste uspeli da prenesete poentu, ne dozvolite da ona propadne. Ponovite je kroz mejl ili na sledećem sastanku.

Ljudi često moraju da čuju informaciju više puta da bi je zapamtili. Poštovanje dobijaju oni koji mirno, dosledno i bez odustajanja iznose svoje stavove.

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