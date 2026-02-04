Šta dan vašeg rođenja govori o vašoj ličnosti: Utorkom se rađaju najsrećniji, a na ovaj dan večito nervozni

Saznajte istinu o svom karakteru. Da li je dan vašeg rođenja razlog za vašu večitu sreću ili neobjašnjivu nervozu?

Svakim danom u nedelji vlada po jedno nebesko telo koje možemo videti golim okom, pa tako i dan vašeg rođenja nosi pečat specifične planetarne energije.

Stari narodi, iako nisu imali moderne teleskope, pažljivo su posmatrali Sunce, Mesec, Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn, pripisujući svakom od njih moćne uticaje na ljudsku sudbinu.

Fascinantno je koliko se ta drevna narodna verovanja o karakteru ljudi zapravo podudaraju sa astrološkim tumačenjima.

Bilo da verujete u sudbinu ili ne, dan vašeg rođenja krije simboliku koja se vekovima prenosila s kolena na koleno, a koja i danas nepogrešivo opisuje naše najdublje osobine.

Pogledajte kalendar da vidite koji dan ste rođeni i vaše astrološko značenje dana u nedelji.

PONEDELJAK – MESEČEV DAN

Ponedeljak na engleskom je Monday ili Moon day i to nije slučajnost, jer ponedeljkom vlada Mesec. Na francuskom kažemo Lundi, odnosno Luna. Iako je ponedeljak prvi dan u nedelji, ne treba ništa novo započinjati jer je Mesec promjenjive i nestalne prirode pa tako sve što se započne ponedeljkom može da oscilira.

Ukoliko ste rođeni u ponedeljak često ste pod snažnim uticajem Meseca. Vaša intuicija je vaš najbolji prijatelj. Mesec ukazuje na emotivnu stranu života i na sve ono podsvesno i zato je moguće da imate veoma česte promjene raspoloženja.

Večiti sanjari, mnogo vremena provodite u svojoj glavi i u maštanju i to može da vam stvori nerealnu sliku o svetu i donese mnogo patnje i poteškoća zbog neispunjenih očekivanja.

UTORAK – MARSOV DAN

Utorak važi za najnesrećniji dan. Postoji narodno predanje koje kaže da u utorak “čak i vukovi čuvaju krzno“. Utorkom moramo biti oprezni jer Mars, njegov vladar može da donese nepromišljenost i impulsivnost. S obzirom da je Mars planeta akcije, utorak je odličan za završavanje rutinskih poslova koji ne zahtevaju mnogo veliki mentalni napor. Osobama rođenim u utorak Mars je podario mnogo pokretačke energije, veliko samopouzdanje i naglašenu seksualnu harizmu. Veoma često imaju vrlo jasno postavljene ciljeve koje teže da ispune.

SREDA – MERKUROV DAN

Sredom vlada Merkur, planeta komunikacije, znanja i informacija pa tako osobe rođene u sredu su jako komunikativne, otvorene za nova znanja i veoma često imaju želju da se bave nekim intelektualnim radom, npr pisanjem. Sreda je odličan dan za kratka putovanja, druženja, komunikaciju bilo koje vrste, susrete, sastanke i generalno zabavu.

Kod osoba rođenih u sredu moguća je prisutnost nervoze i nestrpljivosti. Stalno su u potrazi za nekim novim životnim uzbuđenjima pa su stalno u pokretu, kao i njihov vladar, Merkur koji je brza planeta. Inteligencija vam je najjača osobina.

ČETVRTAK – JUPITEROV DAN

Četvrtak važi za najsrećniji dan u nedelji jer njime vlada Jupiter, planeta koja donosi sreću i ekspanziju. Odličan dan za učenje jer Jupiter predstavlja učitelja i gurua. Na sanskritu, Guru označava Jupitera. Osobe rođene u četvrtak imaju optimističan pogled na svet, prati ih stalan osećaj sreće i zadovoljstva.

Ove osobe krasi ljubaznost, harizmatičnost i velikodušnost. Otvorenog su uma, nemaju predrasude i po prirodi privlače ljude iz svog okruženja pa tako vrlo lako ostvaruju dobre međuljudske odnose.

PETAK – VENERIN DAN

Venerin dan! Petkom je odlično vreme za posvećivanje “veneričnim aktivnostima“ kao što su relaksacija, seks, masaža i šoping. Petak je i dan ljubavi, pa je dobro da se petkom posvetite vašem partneru. Ukoliko ste rođeni u petak, za vas važi to da prirodno privlačite ljubav i novac u svoj život.

Volite lagodan život i uživate u skupocenim i luksuznim stvarima. U ljubavi ste jako nežni, ljupki i romantični. Imate prirodan osećaj za lepotu i okrenuti ste ka ljubavi i lepoti življenja. Vrlo verovatno posedujete i neki umetnički talenat. Takođe ste vrlo pouzdani i ulivate sigurnost i poverenje.

SUBOTA – SATURNOV DAN

Saturn day odnosno Saturday ili Subota pripada Saturnu. Subotom treba da darujemo svoju snagu i svoj duh drugima. Odličan dan za pomaganje bolesnima i ugroženima. Saturn je red i odgovornost pa je subota odličan dan za generalno čišćenje stana i završavanje nagomilanih obaveza.

Poželjno je da se jedan deo dana odvoji za čišćenja svih vrsta, duhovnom radu i tišini. Ljudi rođeni u subotu važe za disciplinovane i ambiciozne, dobre radnike. Mogu imati jako izražen takmičarski duh i vrlo često su ove osobe nepopravljivi radoholičari.

Novac im je od izuzetne važnosti pa im se tako može desiti da jedan dobar deo života posvete potrazi za novcem, ne iz pohlepe već iz želje da sebi obezbede što ugodniji život. Na polju ljubavi, ove osobe važe za hladnije tipove i veoma često su suzdržani i mogu suzbijati svoja osećanja.

NEDELJA – SUNČEV DAN

Sam Bog je stvarao svet šest dana a sedmi odmarao i divio se svojoj kreaciji pa se tako veruje da je sedmi dan u nedelji stvoren za aktivan odmor. Nedeljom vlada Sunce (Sun day) pa je osim odmora odličan dan za posvećivanje sebi i preispitivanju svog ega. Osobe rođene u nedelju imaju izraženu individualnost, društvenost i otvorenost. Nedeljom j enajbolje manifestovati vitalnost, zdravlje, ostvarenje, unapređenje, uspeh i razvoj.

Postoji verovanje kod mnogih naroda da su ljudi rođeni u nedelju rođeni “pod srećnom zvezdom“ i da će im Sunčeva energija obasjati životni put. Ovi ljudi mogu da imaju izraženu potrebu da budu u centru pažnje i pružaju zabavu drugima. Prevelik egocentrizam može da im stvara poteškoće na životnom putu.

(Ona.rs)

